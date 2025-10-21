Ngưỡng cửa giai đoạn hợp tác mới

Liên minh châu Âu (EU) và Ai Cập đang hướng về Hội nghị thượng đỉnh EU-Ai Cập đầu tiên được tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày mai (22/10).

Người dân Palestine ngồi trên đống đổ nát ở khu vực Sudaniya, phía bắc thành phố Gaza. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương, hội nghị không chỉ là cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế-chính trị giữa hai đối tác, mà còn có thể góp phần thúc đẩy nỗ lực giải quyết thách thức chung.

Sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, gồm sáu trụ cột chính trị, kinh tế, thương mại đầu tư, di cư, an ninh, dân số và nguồn nhân lực hồi tháng 3/2024, EU và Ai Cập tiếp tục tiến một bước dài trong thúc đẩy quan hệ song phương, với Hội nghị thượng đỉnh tại Bỉ. Sự kiện là cơ hội để hai bên cụ thể hóa các cam kết đạt được bằng những chương trình hợp tác thực chất hơn.

Trong thông báo trước thềm Hội nghị, EU cho biết Liên minh Cờ xanh và Ai Cập sẽ tập trung thúc đẩy quan hệ song phương, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chính trị và kinh tế trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện EU-Ai Cập.

Không dừng lại ở đó, chương trình nghị sự cũng bao gồm thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật, trong đó có tình hình Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine, thương mại, di cư, an ninh và chủ nghĩa đa phương.

Với Hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên được tổ chức tại Brussels (Bỉ), cả EU và Ai Cập cùng kỳ vọng vào động lực mới nhằm phát huy tiềm năng hợp tác và tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai bên, nhất là khi hợp tác kinh tế song phương đạt những thành tựu đáng kể thời gian qua.

Năm 2024, EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ai Cập, chiếm 22% tổng kim ngạch thương mại của đất nước Kim tự tháp. EU cũng là thị trường xuất khẩu chính của Ai Cập, đồng thời là nguồn nhập khẩu lớn nhất vào Ai Cập.

Kết quả này vừa là cơ sở, vừa là động lực để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác thời gian tới. Bên cạnh kinh tế, vấn đề di cư nhận được sự quan tâm lớn của các bên tại Hội nghị này, nhất là khi vấn đề dòng người di cư bất hợp pháp từ Địa Trung Hải vào châu Âu tiếp tục khiến EU “đau đầu” và từ phía nam Địa Trung Hải, Ai Cập là một trong những “cửa ngõ” vào châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị thượng đỉnh EU-Ai Cập được kỳ vọng có thể thúc đẩy thỏa thuận quản lý di cư và phát triển nhân lực, với các gói tài chính hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, đầu tư hạ tầng, góp phần giảm động cơ di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, EU không ngừng quyết tâm tìm lời giải cho bài toán liên quan an ninh năng lượng.

Từ “bên tiêu thụ phụ thuộc” vào năng lượng của Nga, châu Âu lại đang chuyển mình thành “bên kiến tạo tương lai xanh”. Nỗ lực thiết lập “vành đai ổn định” quanh mình, EU đã tích cực mở rộng hợp tác năng lượng tái tạo với Ai Cập, vốn là quốc gia có tiềm năng lớn nhờ nguồn nắng gió dồi dào.

Việc đẩy mạnh quan hệ với Cairo trong lĩnh vực năng lượng tại Hội nghị tới sẽ tiếp tục là lời khẳng định của EU cho quyết tâm tự chủ chiến lược về an ninh năng lượng.

Trên mặt trận chính trị-an ninh, Ai Cập thời gian qua liên tục “ghi điểm” trong vai trò trung gian hòa giải, tìm giải pháp cho xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza. Ghi nhận nỗ lực của Ai Cập, EU nhiều lần đánh giá cao vai trò của Cairo như “nhà đối thoại đáng tin cậy” góp phần duy trì ổn định khu vực.

Trong bối cảnh nền hòa bình bền vững tại Trung Đông còn đối mặt nhiều thách thức, việc Brussels tăng cường đối thoại trực tiếp với Cairo cũng là cách để EU củng cố và tăng cường ảnh hưởng của mình ở khu vực Trung Đông. Quan hệ EU-Ai Cập đang đứng trước ngưỡng cửa khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác chiến lược mới.

Với Ai Cập, Hội nghị thượng đỉnh với EU hứa hẹn mang lại cho Cairo thêm nhiều nguồn lực về vốn, công nghệ và thị trường phục vụ phát triển, nhất là khi quốc gia Bắc Phi vẫn đối mặt nhiều thách thức về kinh tế.

Hội nghị thượng đỉnh với EU cũng nhấn mạnh nỗ lực của Ai Cập củng cố và gia tăng vai trò, vị thế quan trọng ở khu vực, cũng như trên trường quốc tế.

Còn với EU, việc phát huy hiệu quả quan hệ với Ai Cập cũng có thể tạo thêm nhiều động lực mới để EU “tham gia sâu hơn” và gia tăng kết nối hiệu quả hơn với các quốc gia Arab khác trong khu vực.

