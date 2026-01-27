Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026

Ngày 27/1, tại Trường THPT Việt Trì (phường Việt Trì), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026 đối với Cụm số 2 dành cho các trường THPT trên địa bàn khu vực Phú Thọ cũ. Đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT dự và chỉ đạo hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT tỉnh Phú Thọ năm học 2025-2026 có sự tham gia của 220 giáo viên dạy giỏi tại 106 trường THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó, khu vực Phú Thọ có 94 thầy cô giáo đến từ 39/49 trường tham gia dự thi với 3 bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lý.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn vui mừng thông báo, trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026, tỉnh Phú Thọ có 229 học sinh đạt giải. Trong đó 11 giải Nhất; 64 giải Nhì; 65 giải Ba và 89 giải Khuyến khích, đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng giải. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng mũi nhọn của giáo dục tỉnh nhà, trong đó có đóng góp rất quan trọng của các thầy cô giáo.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng cờ lưu niệm cho các trường có giáo viên tham gia Hội thi.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo; đồng thời, tạo diễn đàn để giáo viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Phú Thọ, xứng đáng với tầm vóc và vị thế của ngành giáo dục tỉnh trên bản đồ giáo dục của cả nước.

Đồng chí đề nghị Ban giám khảo chấm thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Giáo viên tham gia hội thi thực hiện nghiêm túc các quy định, bình tĩnh, tự tin, phát huy hết năng lực, sở trường và tài năng của mình qua các phần thi; tăng cường học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học tới các đồng nghiệp. Các nhà trường có giáo viên dự thi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thầy cô thực hiện tốt các nội dung thi.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị Trường THPT Việt Trì tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian, đúng phân phối chương trình; xây dựng thời khóa biểu khoa học; tổ chức phần thi thực hành và giảng dạy của hội thi theo đúng kế hoạch đề ra. Nhà trường cần bố trí đầy đủ số lớp, số học sinh, đáp ứng tốt nhất các điều kiện phục vụ phần thi thực hành, giảng dạy.

Theo quy chế, mỗi giáo viên tham gia hội thi phải trải qua hai phần thi có giá trị đánh giá như nhau, gồm: phần trình bày biện pháp và phần thực hành tiết dạy.

Ngay sau lễ khai mạc, các giáo viên bước vào phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục các môn Ngữ văn, Lịch sử và Vật lý. Phần thi thực hành giảng dạy được tổ chức trong các ngày 29 và 30/1, theo thời khóa biểu đã được bốc thăm.

Đinh Vũ