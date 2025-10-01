Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Được phát động từ năm 2011, đến nay, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng. Với chủ đề “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Tuần lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ mới, hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; yêu cầu đặt ra với giáo dục - đào tạo cao hơn, toàn diện hơn.

Trọng tâm của chủ đề năm nay là chuyển thông điệp thành hành động, để học tập suốt đời trở thành nhu cầu tự thân và chuẩn mực văn hóa của cộng đồng; đồng thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đây là dịp để các cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục, các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội cùng chung tay thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, coi đó là nhiệm vụ chiến lược để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài - những nhân tố quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước.

Các đại biểu dự khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sáp nhập. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu học tập suốt đời càng trở nên cấp thiết, không chỉ để mỗi người rèn luyện, làm chủ tri thức và công nghệ, mà còn để tạo động lực đưa Phú Thọ trở thành trung tâm giáo dục- văn hóa - kinh tế năng động của vùng.

Để chủ đề Tuần lễ năm 2025 thật sự đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác Khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ, học liệu số, thư viện số; mở rộng các nền tảng học tập trực tuyến để tạo cơ hội học tập công bằng, thuận lợi cho mọi người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học gắn với thực tiễn và nhu cầu hội nhập. Phát triển mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, gắn với tinh thần của Nghị quyết 71 về nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa.

Bảo đảm công bằng và mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, quan tâm chăm lo học sinh nghèo, học sinh, giáo viên vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, người lao động, người yếu thế bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực. Huy động sự chung tay đóng góp toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp về nguồn lực, về vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu đã đi tham quan tại Trường Đại học Hùng Vương

Cũng trong chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu đã đi tham quan mô hình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy và học tại Trường Đại học Hùng Vương.

Hạnh Thúy