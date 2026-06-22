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Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Tọa lạc tại vùng duyên hải Bình Thuận, hải đăng Kê Gà sừng sững trên một hòn đảo nhỏ cách bờ khoảng 500m, được biết đến là ngọn hải đăng cổ bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Công trình được kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1897 bằng những khối đá hoa cương lớn.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Trải qua hơn một thế kỷ trước bao biến thiên của lịch sử và sự khắc nghiệt của sương gió đại dương, ngọn tháp cao 35m này vẫn miệt mài soi đường, định vị cho tàu thuyền qua lại.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Vào những ngày bình thường, để tiếp cận ngọn hải đăng, du khách bắt buộc phải di chuyển bằng cano hoặc thuê thuyền thúng của ngư dân bản địa vượt biển ra đảo. Tuy nhiên, vào những thời điểm thủy triều xuống thấp (khoảng 2 lần một năm), đại dương như tách làm đôi, để lộ ra một con đường cát trắng mịn màng nối liền từ đất liền ra tới tận hòn đảo gần bờ.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Sự kiện nước rút này là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Không phải ai đến Kê Gà cũng có cơ hội chiêm ngưỡng và bước đi trên con đường độc đạo thoắt ẩn thoắt hiện này.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Từng dòng người nối đuôi nhau háo hức bước đi giữa lòng đại dương bao la, hai bên là những vệt sóng biển xô nhẹ vào dải cát ướt.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Cảm giác được bước chân trần trên nền cát ẩm, xung quanh bốn bề là gió biển mênh mông mang lại một sự tự do và choáng ngợp đến lạ kỳ trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Kiến trúc hình bát giác độc đáo vươn cao, in bóng kiên cố lên nền trời xanh thẳm tạo nên một biểu tượng vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Kiến trúc hình bát giác độc đáo vươn cao, in bóng kiên cố lên nền trời xanh thẳm tạo nên một biểu tượng vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Bao quanh ngọn tháp cổ là những bờ đá mang hình thù kỳ thú, được thiên nhiên sắp đặt ngẫu hứng tạo nên lớp áo giáp vững chãi chắn sóng biển khơi.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Điểm tô cho nét phong trần ấy là những hàng hoa đại rợp bóng mát, tỏa hương dịu nhẹ, mang lại một không gian thanh bình và đậm chất thư giãn cho lữ khách dừng chân.

Khám phá hải đăng Kê Gà ngày nước rút

Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng hải đăng Kê Gà trong thời khắc hiếm có này.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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