Khẳng định vị thế dẫn đầu trong điều trị đột quỵ

Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là trung tâm đột quỵ hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn Châu Âu từ chẩn đoán, cấp cứu, điều trị toàn diện và phục hồi chức năng đã giúp người dân địa phương và khu vực lân cận thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao; góp phần quan trọng cấp cứu kịp thời, giảm tỷ lệ tử vong, tăng cơ hội hồi phục tốt cho người bệnh đột quỵ. Với những nỗ lực không ngừng trong phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, Trung tâm đã và đang khẳng định vị thế là một trong những đơn vị điều trị đột quỵ và được công nhận trên theo tiêu chuẩn của Hội Đột quỵ Thế giới.

Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bùi thị Thu Hà (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) nhận chứng nhận “Kim cương” (Diamond Status) - chứng nhận danh giá nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) dành cho các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có chất lượng xuất sắc toàn diện.

Được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, người bệnh H.X.L (63 tuổi, trú tại xã Sông Lô), ngay lập tức được các y, bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản và chụp CT scanner 128 dãy sọ não. Kết quả cho thấy, người bệnh bị tắc động mạch thân nền, một trong những thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não, nếu không xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong.

Người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ và chỉ định can thiệp mạch não số hóa xóa nền lấy huyết khối. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp đã lấy ra 2 cục huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sau 3 ngày điều trị tích cực người bệnh đã tỉnh táo, tự ngồi dậy và giao tiếp tốt.

Chia sẻ về tình trạng của bệnh nhân, Anh H.X.D, con trai bệnh nhân cho biết: “Tình trạng đột quỵ của bố tôi diễn biến rất nhanh. Khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông đột ngột xuất hiện tình trạng hôn mê, gọi hỏi không trả lời. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhờ sự cấp cứu nhanh chóng và can thiệp kịp thời trong giờ vàng, bố tôi đã phục hồi tốt. Gia đình tôi thật sự biết ơn các y, bác sĩ tại bệnh viện”.

Bác sĩ Chuyên khoa II Bùi Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết: Đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu và là 1 trong những nguyên nhân chính gây tàn tật dài hạn đối với người bệnh tại nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong số 1 trong bệnh lý tim mạch với gần 136 nghìn ca tử vong vào năm 2019, tỷ lệ mắc mới hơn 1.500 ca/100 nghìn dân, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Chính vì vậy, việc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập (tháng 9/2018) và đi vào hoạt động hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tăng cơ hội hồi phục tốt cho người bệnh.

Đây là trung tâm đầu tiên trong cả nước hoạt động theo quy trình khép kín và hoàn chỉnh, mô hình theo tiêu chuẩn Châu Âu từ cấp cứu, điều trị, quản lý bệnh nhân đột quỵ cho đến phục hồi chức năng sau đột quỵ.

Với phương châm “Thời gian là não”, kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đã nỗ lực không ngừng để hoàn thiện quy trình điều trị người bệnh đột quỵ, đảm bảo tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí cấp cứu nhanh nhất, đặc biệt là trong “khung giờ vàng”.

Trung tâm được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thực hiện thành công ngày càng nhiều các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực đột quỵ và hồi sức thần kinh.

Các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ can thiệp mạch máu não cho người bệnh.

Với những nỗ lực không ngừng, hiện, Trung tâm triển khai thường quy nhiều kỹ thuật phức tạp trong điều trị đột quỵ cấp như: Tiêu sợi huyết và Can thiệp mạch não lấy huyết khối cơ học trong “giờ vàng”; can thiệp các dị dạng mạch máu não (Nút Coils túi phình dị dạng mạch não đã vỡ và chưa vỡ; đặt Stent động mạch cảnh...); điều trị chảy máu não, thất dẫn lưu não thất ra ngoài; tiêu sợi huyết trong não thất...

Trung tâm là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai ứng dụng phần mềm RAPID (từ năm 2020) - công nghệ AI tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ giúp mở rộng cửa sổ “thời gian vàng” cho việc can thiệp lấy huyết khối lên đến 24 giờ (so với 6 giờ thông thường).

Các kỹ thuật do đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm thực hiện đã đáp ứng tối đa và vượt trội các tiêu chí quốc tế nghiêm ngặt của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) về tốc độ xử trí, giúp tối ưu hóa kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Tiêu biểu như kỹ thuật: Tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (IVT) có tỷ lệ cao bệnh nhân được can thiệp trong thời gian dưới 60 phút (thời gian từ lúc nhập viện đến lúc tiêm thuốc), trong đó, nhiều ca bệnh được thực hiện chỉ trong 40 phút; lấy huyết khối cơ học (MT) đạt tỷ lệ cao bệnh nhân được can thiệp trong thời gian dưới 90 phút (thời gian từ lúc nhập viện đến lúc can thiệp), nhiều ca bệnh được thực hiện chỉ trong 50 phút...

Các bác sĩ, điều dưỡng phục hồi chức năng toàn diện cho người bệnh đột quỵ

Cùng với cấp cứu kịp thời, hoạt động phục hồi chức năng sau đột quỵ là một phần khép kín và hoàn chỉnh trong mô hình Châu Âu được trung tâm áp dụng. Trung tâm có khoa Phục hồi chức năng Thần kinh - Đột quỵ riêng biệt, đảm bảo quy trình điều trị liên tục từ cấp cứu, điều trị tích cực đến phục hồi; cung cấp các kỹ thuật phục hồi chức năng toàn diện và chuyên sâu cho bệnh nhân đột quỵ.

Bên cạnh đó, trung tâm đóng vai trò hạt nhân trong phát triển mạng lưới đột quỵ vực, xây dựng quy trình phối hợp nhanh chóng, hiệu quả với hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Nhờ mạng lưới kết nối này, nhiều trường hợp đột quỵ trong “giờ vàng” đã được chuyển thẳng và xử trí kịp thời tại trung tâm, giảm thiểu thời gian di chuyển xuống tuyến Trung ương.

Qua 7 năm thành lập, Trung tâm Đột quỵ đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về điều trị đột quỵ cấp, được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Trung tâm đã 5 lần liên tiếp đạt chứng nhận “Kim cương” (Diamond Status) - chứng nhận danh giá nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) dành cho các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có chất lượng xuất sắc toàn diện.

Hoạt động của Trung tâm đã giúp hàng ngàn người bệnh được tiếp cận điều trị trong “khung giờ vàng”, hạn chế chuyển tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận được xử trí cấp cứu, can thiệp kịp thời; nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi chức năng.

Những năm qua, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến của Phú Thọ duy trì ở mức dưới 1%, một con số ấn tượng cho thấy khả năng tự chủ và làm chủ kỹ thuật cao. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Đột quỵ tăng trưởng mạnh qua các năm, thể hiện sự tin tưởng của người dân vào chất lượng điều trị.

Nếu như năm 2018, trung tâm chỉ có 970 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, thì đến năm 2024 là hơn 7.300 lượt bệnh nhân; 8 tháng năm 2025 điều trị hơn 5.400 lượt.

Với nền tảng vững chắc về nhân lực, kỹ thuật và mô hình điều trị toàn diện theo chuẩn quốc tế, Trung tâm Đột quỵ tiếp tục nỗ lực để khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy hàng đầu trong công tác cấp cứu, điều trị và chăm sóc bệnh nhân; duy trì và nâng cao các tiêu chí điều trị theo chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; mở rộng mạng lưới đột quỵ khu vực nhằm cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân... góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thúy Hường