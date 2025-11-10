Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Ngày 10/11, tại chùa Thiên Phúc, phường Nông Trang đã diễn ra khánh thành công trình Tam quan gác chuông, Nhà thờ Tổ, Nhà thờ Mẫu và Tứ ân.

Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Nghi thức chuẩn bị buổi lễ tại Chùa Thiên Phúc.

Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Lễ cắt băng khánh thành các hạng mục công trình Chùa Thiên Phúc

Chùa Thiên Phúc là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo ngày càng cao của bà con Phật tử, nhà chùa đã tiến hành xây dựng bổ sung các hạng mục còn thiếu. Sau gần ba năm thi công, các công trình: Tam quan gác chuông, Nhà thờ Tổ, Nhà thờ Mẫu và Tứ ân đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, với tổng diện tích gần 600 mét vuông, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Quang cảnh buổi lễ

Việc hoàn thành các hạng mục này không chỉ góp phần hoàn thiện cảnh quan chùa Thiên Phúc, mà còn tạo điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động Phật sự, khóa tu, sinh hoạt văn hóa, hướng con người đến chân – thiện – mỹ, sống tốt đời, đẹp đạo.

Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Các tiết mục văn nghệ chào mừng của các Phật tử địa phương

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang Chùa Khánh thành tỉnh Phú Thọ Phật giáo thờ mẫu Công trình đại lễ Tôn giáo Việt nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kịp thời cứu người bị đột quỵ

Kịp thời cứu người bị đột quỵ
2025-11-11 10:05:00

baophutho.vn Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ, vào hồi 12h30’ ngày 10/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, đang làm nhiệm vụ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long