Khánh thành Tam quan gác chuông, nhà thờ Tổ, thờ Mẫu và Tứ ân chùa Thiên Phúc

Ngày 10/11, tại chùa Thiên Phúc, phường Nông Trang đã diễn ra khánh thành công trình Tam quan gác chuông, Nhà thờ Tổ, Nhà thờ Mẫu và Tứ ân.

Nghi thức chuẩn bị buổi lễ tại Chùa Thiên Phúc.

Lễ cắt băng khánh thành các hạng mục công trình Chùa Thiên Phúc

Chùa Thiên Phúc là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo ngày càng cao của bà con Phật tử, nhà chùa đã tiến hành xây dựng bổ sung các hạng mục còn thiếu. Sau gần ba năm thi công, các công trình: Tam quan gác chuông, Nhà thờ Tổ, Nhà thờ Mẫu và Tứ ân đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng, với tổng diện tích gần 600 mét vuông, tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Quang cảnh buổi lễ

Việc hoàn thành các hạng mục này không chỉ góp phần hoàn thiện cảnh quan chùa Thiên Phúc, mà còn tạo điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động Phật sự, khóa tu, sinh hoạt văn hóa, hướng con người đến chân – thiện – mỹ, sống tốt đời, đẹp đạo.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng của các Phật tử địa phương

Hương Giang