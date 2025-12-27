Ngày hội Mừng cơm mới xã Cao Sơn

Ngày 27/12, trong không khí phấn khởi của mùa thu hoạch bội thu, xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới năm 2025. Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là dân tộc Tày chiếm tỷ lệ đông tại xã.

Lãnh đạo xã Cao Sơn tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Cao Sơn là xã vùng cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Cao Sơn và Tân Minh (huyện Đà Bắc cũ). Sau sáp nhập, xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã có diện tích tự nhiên 124,93 km2, 17 xóm, dân số gần 9.000 người với 5 dân tộc cùng sinh sống. Cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội mừng cơm mới.

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, trường học, trạm y tế trên địa bàn xã được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo ngày càng rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển.

Người dân xã Cao Sơn đồ xôi mừng cơm mới.

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Cao Sơn tổ chức Ngày hội Mừng cơm mới với quy mô cấp xã, thay cho hình thức tổ chức riêng lẻ tại các gia đình như trước đây. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Thưởng thức ẩm thực từ gạo mới, biểu diễn hát Then, đàn Tính, các trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Nhân dân các dân tộc đến vui hội.

Lễ cúng cơm mới của người Tày Đà Bắc có nguồn gốc từ vùng thượng nguồn sông Đà. Đây là nghi lễ quan trọng tổ chức vào mùng ngày 1 - 3 tháng Giêng hoặc sau thu hoạch, nhằm tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ để có mùa màng bội thu và cầu năm mới no đủ, cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Thông qua ngày hội, xã Cao Sơn tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời gắn với phát triển du lịch bền vững.

Lê Chung