Rực rỡ đồ trang trí Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường đồ trang trí trở nên sôi động, sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu người mua. Các cửa hàng bán đồ phục vụ trang trí Tết nhuộm đỏ nhiều khu chợ và đường phố, tạo không khí Tết vui tươi, rực rỡ hơn.

Các sản phẩm trang trí Tết với màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Những ngày qua, các cửa hàng bán phụ kiện trang trí Tết tại chợ Trung tâm Việt Trì rực rỡ sắc màu đỏ, vàng đặc trưng như dây pháo, câu đối, đèn lồng, dưa hấu, bánh chưng... Đồ trang trí Tết gắn với hình ảnh linh vật ngựa - con giáp của năm Bính Ngọ cũng được các cửa hàng lựa chọn dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đa số mẫu mã, kiểu dáng của phụ kiện đều mới mẻ, cải tiến từ chất liệu đến cách thiết kế.

Bán đồ trang trí nhiều năm, bà Lê Thị Ngát - tiểu thương chợ Trung tâm Việt Trì cho biết, từ tháng 11 âm lịch bà đã bắt đầu nhập hàng. Ngoài các sản phẩm phổ biến, mỗi cửa hàng đều tự làm thêm một số món thủ công để tạo nét riêng, hút khách: “Năm nay, sản phẩm phụ kiện phong phú hơn về mẫu mã. Là năm con ngựa, tượng trưng cho “mã đáo thành công”, sản phẩm mới liên quan đến linh vật ngựa được thiết kế đẹp, ấn tượng. Đơn cử như giấy dán tường có hình ngựa, hoa mai, quạt trang trí, câu đối thư pháp, vòng treo cửa... đều có kiểu dáng mới lạ hơn so với năm ngoái”.

Ghi nhận từ các chủ cửa hàng, khoảng hơn một tuần qua, nhiều khách hàng đến chọn sản phẩm trang trí nhà, quán nên hàng hóa bắt đầu bán nhiều. Đối với mặt hàng phụ kiện trang trí Tết, sức mua sẽ còn tăng kể từ giờ đến áp Tết Nguyên đán.

Nhiều sản phẩm được làm thủ công tạo sự độc đáo, mới lạ.

Hiện nay trên thị trường, ngoài chất liệu bằng giấy, phụ kiện trang trí Tết còn được thiết kế trên chất liệu mành tre, vải, nhựa dẻo, gỗ hay rơm khô nhuộm màu... Từ sự đa dạng về chất liệu, sản phẩm phụ kiện được thiết kế có nhiều mẫu mã, chất lượng tốt hơn.

Chị Nguyễn Thúy Linh, chủ một quán cà phê tại xã Phù Ninh cho biết: “Mỗi dịp Tết, tôi đều trang trí lại quán để tạo không khí đầu năm mới, thu hút khách hàng đến quán thư giãn, chụp hình... Tôi nhận thấy năm nay, các sản phẩm trang trí Tết đa dạng, bắt mắt, giá cả cũng phải chăng”.

Theo chủ các điểm bán, đồ trang trí luôn được khách hàng quan tâm, chọn mua mỗi dịp trước Tết cổ truyền của dân tộc và năm nay cũng không ngoại lệ. Đa phần khách hàng có xu hướng chọn phụ kiện trang trí đơn giản nhưng chất lượng, có thể tạo được không khí tươi mới ở cơ sở kinh doanh, ấm áp trong gia đình.

Các sản phẩm trang trí được nhiều người lựa chọn để trang hoàng nhà cửa trong dịp Tết Nguyên đán.

Năm Bính Ngọ, các sản phẩm in hình linh vật ngựa được bày bán khá phong phú, chủ yếu mang tông màu đỏ, vàng với ý nghĩa may mắn, phát tài. Trong đó, quạt giấy đỏ cỡ lớn là mặt hàng hút khách, giá từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng, tùy kích thước và mức độ trang trí. Các sản phẩm này đều được làm thủ công, số lượng không nhiều.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thúy Hằng ở xã Tam Dương đi sắm một số đồ trang trí nhà cửa, chị cho biết: “Năm nay đồ trang trí Tết đa dạng về chủng loại cũng như chất liệu với giá mỗi món chỉ khoảng từ vài nghìn đồng đến mấy chục nghìn đồng. Một số sản phẩm giá cao hơn phù hợp cho việc trang trí những góc Tết để chụp hình. Tôi lựa chọn được một số sản phẩm phù hợp với gia đình để trang trí nhà cho không gian Tết thêm rực rỡ”.

Từ các món đồ trang trí Tết, qua bàn tay khéo léo của nhiều người đã tạo nên những không gian ngập tràn không khí Tết.

Dạo quanh các khu chợ, cửa hàng, sắc Xuân lan tỏa khắp nơi, báo hiệu Tết đang đến rất gần. Việc tự tay chọn từng món đồ trang trí không chỉ góp phần làm đẹp không gian sống, mà còn là cách gìn giữ nét đẹp truyền thống và tạo cảm xúc sum vầy trong mỗi gia đình.

Thu Hà