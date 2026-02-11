“Chung tay gói bánh - Sẻ chia yêu thương”

Trong không khí hân hoan chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 9-10/2, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng với chủ đề “Chung tay gói bánh - Sẻ chia yêu thương”.

Đây là hoạt động văn hóa thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ tạo sân chơi gắn kết cho cán bộ, nhân viên y tế mà còn gửi gắm những phần quà Tết ấm áp đến tận tay người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho Đội 5 - Khối Cận lâm sàng.

Tham gia hội thi có 6 đội thi đại diện cho các khối chuyên môn trong toàn Bệnh viện. Đặc biệt, chương trình còn có sự đồng hành, tham gia gói bánh của Công đoàn và Đoàn thanh niên phường Vĩnh Phúc, thắt chặt thêm tình đoàn kết dân y thắm thiết.

Từ nguồn nguyên liệu là gạo nếp đỗ xanh, thịt lợn, lá dong và các gia vị truyền thống, các y, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động Bệnh viện đã khéo léo gói những chiếc bánh chưng vuông vức, xanh mướt được nấu chín rền ngay tại khuôn viên Bệnh viện, tạo nên không gian Tết cổ truyền đầm ấm, sum vầy, xua tan cái lạnh của những ngày cuối đông.

Các thành viên Ban giám khảo chấm phần trình bày sản phẩm và thuyết trình của các đội tham gia hội thi.

Sau đó, các đội thi bước vào phần thi trưng bày sản phẩm và thuyết trình đầy ý nghĩa. Ban giám khảo trao giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ ấn tượng: “Bàn tay vàng”, “Gửi trọn yêu thương” “Hương xuân trọn vị” cho các đội tham gia hội thi.

Những chiếc bánh chưng do các y, bác sĩ tự tay gói sẽ được trao gửi tới tận tay những người bệnh đang điều trị nội trú trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Những chiếc bánh chưng xanh mang theo hương vị ngày Tết cùng tình yêu thương của tập thể cán bộ, nhân viên y tế và đoàn viên, thanh niên phường Vĩnh Phúc sẽ được trao gửi tới tận tay những người bệnh đang điều trị nội trú trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đây vừa là món quà tinh thần vô giá, là nguồn động viên giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà, cảm nhận được sự sẻ chia, ấm áp như đang ở bên gia đình, để cùng đón một mùa xuân mới an lành và nhiều hy vọng.

Thuý Hường