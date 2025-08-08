Khảo sát đường đua Giải vô địch Xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia năm 2025

Sáng 8/8, tại phường Hòa Bình, Ban tổ chức Giải đua xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia đã tiến hành buổi khảo sát lộ trình đường đua và triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức.

Ban tổ chức đã tiến hành khảo sát kỹ để các cung đường đáp ứng mọi tiêu chuẩn chuyên môn

Giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường trẻ quốc gia năm 2025 sẽ có rất nhiều nội dung thi đấu thuộc 2 nhóm nội dung chính là Xe đạp đường trường trẻ diễn ra từ ngày 18/8 đến 24/8 ở phường Hòa Bình và phường Tân Hòa. Trong khi đó, nhóm nội dung xe đạp địa hình trẻ sẽ được tổ chức từ 25 đến 28/8 ở Trường đua địa hình của phường Thống Nhất. Trong buổi khảo sát, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra chi tiết thực địa từng đoạn đường đua từ vạch xuất phát cho tới vạch đích để đảm bảo từng cung đường cho mỗi nội dung sẽ đạt tiêu chuẩn thi đấu cao nhất.

Nhóm các nội dung Xe đạp địa hình sẽ được tổ chức ở Trường đua địa hình thuộc phường Thống Nhất, đây cũng là địa điểm thi đấu tại môn Xe đạp ở SEA Games 31 năm 2022

Sau khi tiến hành khảo sát xong các cung đường, ban tổ chức đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tổ chức giải đáp ứng mọi tiêu chuẩn về chuyên môn, tổ chức phân luồng giao thông hiệu quả trong thời gian diễn ra giải, đảm bảo các yếu tố về an ninh, trật tự, an toàn y tế, đẩy mạnh truyền thông để giải đấu diễn ra để lại ấn tượng đẹp với khán giả.

Các thành viên Ban tổ chức thảo luận các phương án tổ chức giải

Việc tỉnh Phú Thọ, cụ thể là khu vực tỉnh Hòa Bình cũ từng là địa điểm tổ chức môn xe đạp tại SEA Games 31 là điều kiện thuận lợi để thông qua những giải đấu như thế này có thể sự dụng hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có phục vụ cho môn Xe đạp. Lễ khai mạc của Giải sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình vào lúc 7h30 phút ngày 18/8. Với hơn 300 vận động viên đến từ 15 đơn vị tỉnh, thành ngành trên cả nước tham dự, những nội dung thi đấu sẽ hứa hẹn nhiều màn tranh tài tốc độ hấp dẫn.

Huy Trần