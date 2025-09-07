Khát vọng xanh giữa đồi chè Phú Thịnh

Giữa những triền đồi xanh mướt ở Phú Thịnh, chè là cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Tại nơi đây, một người phụ nữ Tày đã viết lên câu chuyện đặc biệt, nâng tầm những búp chè quê nhà thành thương hiệu được khẳng định. Đó là chị Hà Thị Yến, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) chè Hải Yến, xóm Làng Thượng, xã Phú Thịnh.

Thành viên HTX chè Hải Yến thu hái chè.

Sinh năm 1976 trong một gia đình có hơn nửa thế kỷ gắn bó với cây chè, từ thuở nhỏ, chị Yến đã thân thuộc với những đồi chè xanh ngút tầm mắt. Nhưng trong ký ức của chị, đó cũng là những tháng ngày nhọc nhằn của cha mẹ, “lấy công làm lãi”, khi sản phẩm làm ra thiếu kỹ thuật, chất lượng không đồng đều, giá trị lại thấp.

“Nhìn những bao chè cha mẹ làm ra, biết bao công sức mà bán chẳng được bao nhiêu, tôi cứ day dứt mãi. Nếu không thay đổi, cây chè quê mình sẽ mãi chỉ quanh quẩn ở chợ quê” - chị Yến nhớ lại.

Chính từ nỗi trăn trở ấy, một ước vọng đã nhen lên và lớn dần là phải đưa chè Phú Thịnh thoát khỏi vòng luẩn quẩn, khẳng định giá trị thực sự mà đất trời đã ban tặng. Năm 2018, chị Yến cùng một số hộ dân mạnh dạn thành lập HTX chè Hải Yến. Con đường khởi đầu không hề bằng phẳng do vốn ít, thiếu thiết bị chế biến hiện đại, kiến thức thị trường còn hạn chế, trong khi nhiều hộ dân vẫn giữ thói quen sản xuất nhỏ lẻ.

Chị Yến kể: Khó nhất là thay đổi tư duy. Nhiều người chưa tin rằng làm chè sạch, VietGAP lại có thể bán được giá cao. Tôi phải đến từng nhà vận động, giải thích, rồi ứng trước vốn, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm.

Bằng sự kiên trì, từ 7 thành viên với hơn 1ha chè ban đầu, đến nay HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, gồm 5ha chè hữu cơ và 10ha chè VietGAP, đồng thời liên kết với hơn 30 hộ sản xuất. Mỗi năm, HTX cung ứng khoảng 180 tấn chè búp tươi, đưa sản phẩm vươn ra nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa...

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm chè Hải Yến đến người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, sản phẩm chè của HTX còn được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà biếu gửi tặng người thân, đối tác ở nước ngoài. Chị Hoàng Thị Thu, một hộ liên kết với HTX chè Hải Yến, chia sẻ: Nhờ có thương hiệu, giá trị cây chè tăng lên rõ rệt. Doanh thu mỗi sào chè tăng thêm 20-30%, gia đình tôi có điều kiện đầu tư máy móc hiện đại để phục vụ sản xuất”.

Từ những nương chè xanh ngát, sản phẩm đầu tiên của HTX tạo dấu ấn là trà xanh Bến Xuân. Tên gọi gợi nhớ bến đò xưa trên sông Công, nơi gắn với huyền thoại chàng Cốc - nàng Công và dòng nước uốn lượn ôm ấp những đồi chè trù phú.

Chị Yến đặt tên “Bến Xuân” với khát vọng chè Phú Thịnh sẽ thuận buồm ra biển lớn, trở thành niềm tự hào quê hương. Mỗi búp chè được hái khi sương còn đọng, qua quy trình chế biến bằng máy móc hiện đại, cho chén trà có vị chát dịu lan tỏa, để lại hậu ngọt nơi cuống họng.

Cùng với trà xanh Bến Xuân, trà tôm nõn Hải Yến cũng là niềm tự hào của HTX. Mỗi công đoạn chế biến sản phẩm này đều gắn với chữ “tinh”: tinh tuyển, tinh khiết, tinh tế. Bởi vậy, khi pha, trà tỏa hương thanh khiết, nước xanh vàng sóng sánh, khiến người thưởng thức phải ngẩn ngơ.

Chị Hà Thị Yến (bên trái), Giám đốc HTX chè Hải Yến, người góp phần nâng tầm thương hiệu chè Phú Thịnh.

Trà xanh Bến Xuân và trà tôm nõn Hải Yến cũng là những sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 4 sao của HTX, trở thành sản phẩm tiêu biểu của vùng chè Phú Thịnh. Nhưng với chị Yến, kết quả chưa phải đích đến cuối cùng.

Chị Yến chia sẻ: Thương hiệu mới chỉ là bước đầu. Tôi muốn hướng đến mục tiêu sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi hơn trong cả nước và nếu có thể thì sẽ vươn ra nước ngoài. Nhưng điều này cũng đòi hỏi HTX phải có nguồn lực lớn, quy trình nghiêm ngặt và nhân lực chuyên nghiệp hơn.

Để chuẩn bị cho tương lai, HTX chè Hải Yến đang tìm kiếm đối tác đầu tư, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến, thử nghiệm các dòng sản phẩm chế biến sâu như trà túi lọc, trà thảo mộc, đồng thời đào tạo bà con về sản xuất hữu cơ.

“Tôi mong Phú Thịnh trở thành vùng chè sạch, an toàn, nói không với hóa chất độc hại. Mỗi búp chè không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tự hào văn hóa và môi trường xanh” - chị Yến cho hay.

Từ mái ngói đỏ dưới chân đồi, từ những búp chè còn vương hơi sương, khát vọng của chị Hà Thị Yến vẫn đang lan tỏa. Con đường phía trước dẫu còn nhiều thử thách, nhưng chị tin rằng với sự kiên định, niềm tin và sức mạnh cộng đồng, trà Phú Thịnh sẽ một ngày sánh vai cùng những thương hiệu danh tiếng. Và khi nhắc đến Thái Nguyên, người ta sẽ nhớ không chỉ đồi chè bát ngát, mà còn nhớ đến người phụ nữ Tày ấy với ước mơ đưa chè quê ra “biển lớn”.

Nguồn baothainguyen.vn