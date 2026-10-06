Khẩu trang vải: Giải pháp bảo vệ hô hấp khi giao mùa thu - đông

Giao mùa là khoảng thời gian thời tiết có nhiều biến động, từ nhiệt độ đến độ ẩm trong không khí. Bên cạnh việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, lựa chọn khẩu trang vải phù hợp cũng được nhiều người chú ý nhằm tạo sự thuận tiện khi di chuyển và làm việc ngoài trời.

Cảnh báo gia tăng các bệnh về đường hô hấp khi thời tiết giao mùa

Thời tiết giao mùa thu - đông không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra mọi bệnh đường hô hấp, tuy nhiên những thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và thói quen sinh hoạt có thể ảnh hưởng đến điều kiện lưu hành, lây truyền của virus hô hấp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận hoạt động của cúm thường gia tăng theo mùa, đặc biệt vào mùa đông tại nhiều khu vực Bắc bán cầu; bên cạnh cúm, RSV và SARS-CoV-2 cũng có thể cùng lưu hành trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, các thống kê y tế qua các năm cho thấy bệnh lý đường hô hấp có tính phổ biến cao và ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Thực tế dữ liệu năm 2025, cúm mùa vẫn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lưu ý. Theo Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 11/2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm, trong đó số ca mắc có xu hướng tăng trở lại vào những tháng cuối năm.

Không chỉ các tác nhân gây bệnh, chất lượng không khí cũng là yếu tố đáng quan tâm trong giai đoạn giao mùa. WHO cảnh báo bụi mịn PM2.5 có thể xâm nhập sâu vào đường hô hấp, đồng thời liên quan đến nhiều bệnh lý hô hấp và tim mạch; các nguồn phát thải phổ biến gồm giao thông, công nghiệp, xây dựng và đốt nhiên liệu.

Trong thời gian tới, khi thời tiết chuyển sang giai đoạn giao mùa thu - đông và nhiệt độ bắt đầu giảm, chủ động phòng ngừa các bệnh đường hô hấp càng cần được chú trọng; đặc biệt cần thiết với những người thường xuyên di chuyển ngoài trời, làm việc tại công trường, nhà xưởng và khu vực nhiều khói bụi. Bên cạnh giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay và duy trì không gian thông thoáng, mỗi người nên hạn chế tiếp xúc với bụi, khói và các tác nhân bất lợi trong không khí. Sử dụng khẩu trang phù hợp là một trong những biện pháp hỗ trợ giảm phơi nhiễm, góp phần bảo vệ đường hô hấp trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Chủ động đeo khẩu trang phòng bệnh hô hấp.

Khẩu trang vải hay khẩu trang y tế sẽ bảo vệ hô hấp tốt hơn trong thời tiết lạnh?

Nhiều người tiêu dùng vẫn băn khoăn giữa việc nên lựa chọn khẩu trang y tế hay khẩu trang vải để bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất trong mùa lạnh.

Dù được ưa chuộng nhờ sự mỏng nhẹ và tiện dụng, khẩu trang y tế chỉ cung cấp màng lọc cơ bản giúp cản giọt bắn và giảm lây nhiễm virus ở cự ly gần. Hạn chế lớn nhất của thiết kế xếp ly là khó ôm sát khuôn mặt, thường tạo ra các khoảng hở ở má và dưới cằm. Đặc biệt trong thời tiết gió lạnh, chất liệu mỏng không đủ khả năng giữ ấm, đồng thời những khe hở này vô tình tạo điều kiện để luồng khí lạnh, bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập trực tiếp vào đường thở.

Ngược lại, khẩu trang vải hiện nay đã được cải tiến, mang đến cơ chế bảo vệ toàn diện và tối ưu trong điều kiện giao mùa. Không còn là những lớp vải mỏng đơn thuần, khẩu trang vải cao cấp được thiết kế với cấu trúc đa lớp: Lớp ngoài thường cản bụi thô; lớp giữa được tích hợp màng lọc bụi mịn, than hoạt tính hoặc vật liệu kháng khuẩn chuyên dụng; lớp trong cùng mềm mại, thấm hút mồ hôi và thân thiện với làn da.

Nhờ thiết kế 3D hoặc form dáng ôm khít đường nét khuôn mặt, khẩu trang vải giúp triệt tiêu tối đa các khe hở rò rỉ khí. Độ che phủ rộng và chất liệu vải đặc thù không chỉ cản được khói bụi, vi khuẩn mà còn đóng vai trò như một lớp áo giữ nhiệt, duy trì độ ổn định cho khoang mũi. Thêm vào đó, khả năng giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần cũng giúp khẩu trang vải trở thành giải pháp kinh tế, thiết thực cho những ai phải đi làm, đi học hoặc hoạt động ngoài trời thường xuyên.

Chủ động phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp cùng Bảo hộ An Việt

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Với khẩu trang vải, một số dòng của An Việt được thiết kế nhiều lớp, có khả năng lọc bụi mịn, vật liệu kháng khuẩn, than hoạt tính hoặc kiểu dáng ôm sát, phù hợp với người thường xuyên di chuyển ngoài trời hay làm việc trong môi trường nhiều bụi. Với doanh nghiệp, nhà thầu hoặc đơn vị cần trang bị số lượng lớn, An Việt có thể hỗ trợ tư vấn theo nhu cầu cụ thể.

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