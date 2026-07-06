Khi dòng tiền ở lại quê nhà - Kỳ II: Khi làng quê là thị trường sôi động

Sự phát triển của công nghiệp không chỉ tạo thêm việc làm hay đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra một nguồn lực quan trọng cho khu vực nông thôn. Khi người lao động có việc làm ổn định ngay gần nơi cư trú, phần lớn thu nhập được chi tiêu tại địa phương, góp phần gia tăng sức mua, thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển và hình thành một thị trường sôi động ngay ở các vùng quê. Đây đang trở thành động lực tăng trưởng nội sinh quan trọng đối với kinh tế Phú Thọ.

Sức mua tăng khi dòng tiền ở lại

Khoảng 9 giờ sáng, chợ Hợp Châu (xã Tam Đảo) vẫn tấp nập người mua bán. Khác với vài năm trước, không khí nhộn nhịp không chỉ tập trung vào những ngày chợ phiên mà gần như kéo dài suốt cả tuần. Từ các quầy thực phẩm, cửa hàng điện thoại, đại lý đồ gia dụng đến các cửa hàng quần áo đều ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Theo nhiều hộ kinh doanh, doanh thu tăng chủ yếu nhờ lượng khách mua sắm nhiều hơn, không phải do giá hàng hóa tăng.

Đáng chú ý, phần lớn khách hàng không còn chỉ là nông dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Họ là công nhân, kỹ thuật viên, nhân viên văn phòng... làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, những người có thu nhập ổn định và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Chị Lê Thị Hoa, chủ một cửa hàng điện máy tại xã Vĩnh Tường cho biết, vài năm trước, sản phẩm bán chạy nhất là những chiếc quạt điện hay nồi cơm giá rẻ. Nay khách hàng quan tâm nhiều hơn đến máy giặt, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước hay các thiết bị điện tử thông minh.

"Nhiều gia đình trẻ bây giờ không còn mua theo kiểu có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Họ sẵn sàng đầu tư cho cuộc sống tiện nghi hơn vì có thu nhập ổn định và tin rằng tháng sau vẫn có lương" - chị Hoa chia sẻ. Điều đó phản ánh rõ sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng ở khu vực nông thôn.

Thay vì chỉ mua những sản phẩm điện tử thiết yếu như trước đây, người dân ở các vùng quê đã hướng đến những thiết bị đắt tiền, phục vụ đời sống tinh thần nhờ nguồn tiền ổn định được giữ lại quê nhà.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực, ước đạt 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Đằng sau những con số là sự cải thiện rõ rệt về sức mua, đặc biệt tại những địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất.

Trước đây, người lao động kiếm tiền ở quê rồi mang đi tiêu dùng ở nơi khác thì nay, xu hướng đang diễn ra theo chiều ngược lại. Đồng tiền được tạo ra tại các nhà máy, doanh nghiệp lại quay trở về các chợ quê, cửa hàng, siêu thị mini, quán ăn, cơ sở dịch vụ... tạo nên một vòng quay kinh tế khép kín ngay trong địa phương. Đó cũng là nền tảng để hàng loạt hộ kinh doanh mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư thêm thiết bị, tuyển thêm lao động và đa dạng hóa sản phẩm. Một thị trường mới đang hình thành từ chính sự thay đổi trong thu nhập và thói quen tiêu dùng của người dân.

Giữ dòng tiền để tạo động lực phát triển

Các chuyên gia kinh tế thường cho rằng, một địa phương không chỉ cần tạo ra của cải mà còn phải biết giữ lại giá trị gia tăng. Điều đó có nghĩa là đồng tiền sau khi được tạo ra phải tiếp tục lưu thông trong nền kinh tế địa phương, thay vì nhanh chóng chảy sang nơi khác. Nhìn từ thực tế ở nhiều vùng quê Phú Thọ, điều ấy đang dần trở thành hiện thực.

Mỗi đồng lương của người công nhân không chỉ cải thiện đời sống một gia đình mà còn tạo thêm doanh thu cho cửa hàng tạp hóa, quán ăn, đại lý vật liệu xây dựng, hiệu thuốc, dịch vụ vận tải, cơ sở sửa chữa, trường mầm non tư thục... Những khoản doanh thu ấy lại tiếp tục được tái đầu tư, tạo thêm việc làm và tiếp tục hình thành những vòng quay kinh tế mới.

Hiệu ứng ấy không dễ nhìn thấy nếu chỉ quan sát từng hộ dân riêng lẻ. Nhưng khi đặt trong bức tranh chung, có thể thấy rõ một nền kinh tế nông thôn đang chuyển mình từ chỗ chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp sang mô hình đa dạng hơn, nơi công nghiệp, dịch vụ và thương mại cùng phát triển.

Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng của Phú Thọ sau hợp nhất. Không gian phát triển được mở rộng, hệ thống khu, cụm công nghiệp phân bố trên nhiều địa bàn, tạo điều kiện để người lao động có việc làm ngay gần nơi cư trú. Khoảng cách giữa nơi làm việc và nơi sinh sống được rút ngắn không chỉ giúp giảm chi phí đi lại mà còn giữ được nguồn lực tài chính cho chính địa phương.

Điều đáng quý hơn là cùng với dòng tiền, nhiều giá trị xã hội cũng được giữ lại. Người trẻ có thêm cơ hội lập nghiệp trên quê hương, cha mẹ có điều kiện chăm sóc con cái, những bữa cơm gia đình không còn thưa vắng vì cảnh mưu sinh xa xứ, nhiều diện tích đất nông nghiệp tiếp tục được chăm sóc thay vì bỏ hoang. Đó là những giá trị không dễ lượng hóa bằng những chỉ tiêu thống kê nhưng lại là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Sự phát triển của các khu công nghiệp đã giúp nhiều lao động có việc làm ngay gần nơi cư trú. Nhờ đó, các chợ quê không còn cảnh đìu hiu như trước mà trở nên tấp nập hơn vào mỗi buổi chiều khi công nhân tan ca.

Có thể nói, sự đổi thay của nông thôn hôm nay không chỉ được đo bằng những con đường rộng hơn hay những ngôi nhà khang trang hơn. Điều quan trọng hơn là những dòng tiền được tạo ra từ quá trình phát triển công nghiệp đang quay trở lại nuôi dưỡng chính nơi đã sinh ra lực lượng lao động. Khi đồng tiền ở lại làng quê không chỉ làm giàu cho từng gia đình mà còn tạo sức sống mới cho cả cộng đồng.

Đó cũng chính là một trong những biểu hiện sinh động của quá trình phát triển kinh tế theo hướng bao trùm, nơi thành quả tăng trưởng không chỉ tập trung ở các đô thị hay khu công nghiệp mà đang lan tỏa đến từng vùng quê, hộ dân. Khi mỗi làng quê đều trở thành một mắt xích của nền kinh tế hiện đại, Phú Thọ sẽ có thêm một động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.

Tin liên quan: Khi dòng tiền ở lại quê nhà - Kỳ I: Nhịp sống mới ở làng quê Nhiều vùng quê ở Phú Thọ đang có sự chuyển mình rõ nét. Nếu chỉ nhìn qua các chỉ tiêu tăng trưởng hay những con số thống kê, rất khó cảm nhận hết những đổi thay ấy. Đằng sau sự phát triển của các khu công nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất là một dòng tiền đang được giữ lại ngay trên quê hương, góp phần cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển và tạo nên một nhịp sống mới ở các làng quê.

Quang Nam