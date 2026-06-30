Lai Đồng trên hành trình khởi sắc

Những tuyến đường nông thôn được mở rộng, những mô hình sản xuất mới mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đó là những dấu ấn rõ nét trên hành trình đổi thay của xã Lai Đồng. Đằng sau những kết quả đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ xã trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành những chương trình hành động sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn.

Một góc khu vực trung tâm xã Lai Đồng.

Là xã có hơn 80% dân số sống bằng nông nghiệp, Lai Đồng xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, thay vì phát triển theo phương thức truyền thống, Đảng bộ xã đã lựa chọn hướng đi mới: lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đảng bộ xã đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Một trong những giải pháp trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời phát huy vai trò cầu nối của 12 hợp tác xã với người dân và thị trường, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Từ sự hỗ trợ của chính quyền và các hợp tác xã, tư duy sản xuất của người dân có nhiều thay đổi. Anh Đinh Văn Mừng - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Lai Đồng cho biết: “Được sự quan tâm của địa phương, hợp tác xã đã phát triển các sản phẩm như gà nhiều cựa, vịt suối và gần đây mở rộng thêm mô hình nuôi dúi. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đầu ra sản phẩm với các khu du lịch thuộc Vườn Quốc gia Xuân Sơn”.

Từ chủ trương đúng và cách làm phù hợp, nhiều mô hình kinh tế mới hình thành và phát huy hiệu quả. Đến nay, Lai Đồng đã xây dựng được vùng sản xuất cam, quýt với diện tích trên 15 ha; vùng chuối tiêu hồng với 47 ha, trong đó 27 ha đã cho thu hoạch. Bên cạnh trồng trọt, địa phương tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi gắn với lợi thế bản địa và nhu cầu thị trường. Nổi bật là mô hình vịt suối Lai Đồng với quy mô khoảng 2.500 con được triển khai tại các khu Vường 1, Vường 2, Phắt, Đồng và Chiềng 2. Đây là mô hình đang tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Đồng.

Chị Hà Thị Luyến, khu Vường 2 chia sẻ: “Trước đây, việc chăn nuôi còn nhỏ lẻ nên hiệu quả chưa cao. Từ khi tham gia mô hình vịt suối Lai Đồng, gia đình tôi có thêm cơ hội phát triển kinh tế, thu nhập ổn định hơn và có điều kiện mở rộng sản xuất”.

Ngoài ra, xã còn phát triển chăn nuôi gà đen thương phẩm với quy mô khoảng 6.000 con, dự kiến doanh thu đạt trên 2,6 tỷ đồng. Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm tại khu Bến Thân được triển khai với quy mô 15.000 con, dự kiến doanh thu khoảng 6,75 tỷ đồng. Đặc biệt, sản phẩm cá tầm được định hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng phát triển mới trong việc kết hợp giữa nông nghiệp và dịch vụ du lịch.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Lai Đồng còn quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng đã góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối các khu sản xuất với thị trường.

Lĩnh vực hành chính công đang được xã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và xây dựng chính quyền số. Những giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng Đinh Thị Tuyến Mai, việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phải được thực hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tiễn địa phương. Đảng bộ xã sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Từ những cánh đồng sản xuất tập trung, những mô hình kinh tế mới đang phát huy hiệu quả đến những tuyến đường khang trang và nền hành chính ngày càng hiện đại, Lai Đồng đang cho thấy sự chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Quan trọng hơn, những kết quả đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thực tiễn, tạo dựng nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Minh Thuật