Mở lối từ niềm tin

Những bức tường rào được tháo dỡ, những hàng cây được chặt bỏ, những mét đất vốn là tài sản tích góp qua nhiều năm được người dân tự nguyện nhường lại để mở đường... Ở xã Trạm Thản, dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn ĐT323E đi khu 3 xã Minh Phú cũ không chỉ được mở rộng bằng bê tông, đất đá, mà còn được mở ra từ sự đồng thuận và niềm tin của Nhân dân. Kết quả ấy là minh chứng cho hiệu quả công tác dân vận khi cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn cách làm “đi trước một bước”: Lắng nghe, đối thoại, vận động Nhân dân đồng thuận ngay từ khi dự án còn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Trưởng thôn Hoa Lư cùng công chức xã Trạm Thản phối hợp với đơn vị thi công giải phóng mặt bằng dự án cải tạo tuyến đường từ ĐT323E đi khu 3 xã Minh Phú.

Những mét đất mở đường

Gần trưa, tiếng máy múc, máy ủi vẫn vang lên trên công trường tuyến đường giao thông nông thôn từ ĐT323E đi khu 3 xã Minh Phú. Cách đó không xa, bức tường rào gắn bó với gia đình ông Trần Văn Quân, thôn Hoa Lư nhiều năm được tháo dỡ từng viên gạch. Phía sau hàng rào ấy là hơn 130m2 đất vườn, tài sản gia đình ông đã dành nhiều công sức khai phá, chăm sóc nay được tự nguyện hiến để mở rộng đường.

“Tiếc chứ! Đó là công sức của gia đình bao năm gây dựng. Nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc đi lại thuận lợi hơn, con cháu mình không còn phải vất vả trên những con đường lầy lội thì thấy việc làm này rất đáng” - ông Quân chia sẻ.

Nhìn những cọc mốc mở đường mới được cắm dọc sườn đồi, những khoảnh đất đang dần được san gạt, người Hoa Lư vui mừng khi con đường này được triển khai. Câu nói giản dị ấy cũng là mong mỏi kéo dài hàng chục năm của người dân nơi đây. Bởi trước khi có công trình hôm nay, tuyến đường nối thôn Hoa Lư với thôn Phúc Lâm từng là nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa đến. Được rải đá cấp phối từ nhiều năm trước, mặt đường nay đã xuống cấp, bong tróc, nhiều đoạn lộ nền đất. Những con dốc cao, khúc cua gấp thường xuyên bị nước mưa xói mòn, sạt lở; mùa nắng bụi đỏ phủ kín từng mái nhà, từng chuyến xe.

Ông Nguyễn Thành Đức - Trưởng thôn Hoa Lư vẫn nhớ những lần người dân gặp khó vì đường: “Có người ốm nặng giữa đêm, xe cấp cứu không thể vào được. Bà con phải khiêng bệnh nhân ra đường lớn. Nhiều gia đình muốn mua ô tô phục vụ sản xuất, sinh hoạt nhưng nhìn con đường lại e ngại”.

Con đường nhỏ hẹp không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn trở thành điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của tất cả hộ dân thuộc 2 thôn Hoa Lư và Phú Lâm. Những chuyến xe vận chuyển gỗ, nông sản nhiều khi gặp khó khăn, chi phí sản xuất vì thế cũng tăng lên. Là hộ phát triển kinh tế đồi rừng nhiều năm, ông Nguyễn Thanh Hà thấu hiểu những bất tiện ấy. “Có năm khai thác gỗ xong phải tập kết ngay trong rừng vì xe không thể vào vận chuyển. Người dân nhiều lần nghe khảo sát, đo đạc nhưng rồi dự án chưa triển khai, hy vọng cứ xa dần” - ông Hà nhớ lại.

Vì vậy, khi địa phương có chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường, gia đình ông Quân, ông Hà cùng nhiều hộ dân khác đã sẵn sàng chung tay. Đến nay, 163 thửa đất của hơn 100 hộ dân đã được bàn giao với tổng diện tích hơn 12.000m2. Cùng với đó, nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, chặt bỏ cây cối nằm trong phạm vi thi công. Tổng giá trị đất đai, tài sản trên đất người dân đóng góp ước tính hơn 3 tỷ đồng. Điều đáng quý là những con số ấy không đến từ sự áp đặt, mà bắt nguồn từ sự hiểu, sự tin và sự đồng thuận của người dân.

Dự án cải tạo tuyến đường giao thông nông thôn từ ĐT323E đi khu 3 xã Minh Phú có chiều dài hơn 3,1km, nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thuận lợi cho giao thương, phục vụ sản xuất, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho vùng quê còn nhiều khó khăn.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hơn 12.000m2 đất được người dân tự nguyện hiến không chỉ là kết quả của một phong trào, mà còn là minh chứng cho cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã Trạm Thản. Trong thực hiện các dự án hạ tầng, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã xác định muốn công trình triển khai thuận lợi thì sự đồng thuận của Nhân dân phải được xây dựng từ sớm.

Điểm mới trong cách làm của địa phương là không chờ đến khi dự án hoàn tất thủ tục đầu tư, có phương án giải phóng mặt bằng mới bắt đầu tuyên truyền, vận động, mà chủ động đưa công tác dân vận đi trước một bước. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Trạm Thản cho biết: Trước đây, công tác tuyên truyền, vận động thường tập trung khi dự án bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nếu người dân chưa hiểu đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa của công trình, những băn khoăn liên quan đến quyền lợi, đất đai, tài sản trên đất có thể trở thành trở ngại trong quá trình triển khai.

Từ thực tế đó, Đảng ủy xã xác định công tác dân vận phải được thực hiện ngay từ khi chuẩn bị chủ trương đầu tư. Việc vận động không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn là tạo sự thống nhất trong nhận thức, để người dân trở thành chủ thể tham gia xây dựng công trình.

Với phương châm “đến với dân trước khi đến với mặt bằng”, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án; đồng thời tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Cán bộ xã, thôn đến từng hộ gia đình, trao đổi về phạm vi ảnh hưởng, phương án tháo dỡ công trình, cây cối; tiếp nhận những kiến nghị chính đáng để kịp thời tháo gỡ. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, từ tâm lý lo lắng khi đất bị ảnh hưởng sang tự nguyện đóng góp đất để xây dựng công trình chung.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; đồng thời thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân với sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể, cán bộ chuyên môn và lực lượng công an.

Cùng với vận động, địa phương phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại dự án cải tạo tuyến đường từ ĐT323E đi khu 3 xã Minh Phú có 13 đảng viên tự nguyện hiến đất; dự án cải tạo tuyến đường từ Trường THCS Tiên Phú đi trung tâm xã có 11 đảng viên tiên phong thực hiện. Tiêu biểu như các đảng viên: Lê Văn Duẩn, Bùi Văn Chí, Nguyễn Ngọc Chân... Khi những người đảng viên tự nguyện tháo dỡ hàng rào, bàn giao mặt bằng trước, sự băn khoăn trong Nhân dân dần được thay bằng niềm tin.

Chiều xuống, trên tuyến đường đang dần thành hình, những khoảnh đất được san gạt bằng phẳng. Những hàng rào cũ đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một con đường rộng mở hơn. Có thể rồi đây, người dân Hoa Lư, Phúc Lâm sẽ không còn nhớ hết những mét đất mình đã hiến, những hàng cây đã chặt bỏ hay những bức tường từng đứng đó. Nhưng họ sẽ nhớ rằng, con đường hôm nay được xây dựng từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Bởi có những con đường không chỉ nối những miền quê, mà còn nối gần hơn niềm tin giữa Đảng với Nhân dân.

Lệ Oanh