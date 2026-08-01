Một ngày ở trường nghề

Ngày mới ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình bắt đầu bằng tiếng giảng bài xen lẫn âm thanh của máy móc, dụng cụ thực hành. Trong các phòng học, xưởng thực tập, hơn 800 học sinh, sinh viên miệt mài trau dồi kiến thức, rèn kỹ năng, chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động.

Học sinh ngành Quản lý và kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống rèn luyện kỹ năng sắp đặt bàn ăn tại cơ sở thực tập của nhà trường.

Những giờ học gắn với thực hành

Sau hồi chuông báo tiết, sân trường dần vắng người. Từ các dãy giảng đường, học sinh, sinh viên tỏa về phòng máy, khu thực hành và xưởng thực tập. Nếu ở lớp lý thuyết, các em làm quen với những nguyên lý cơ bản thì tại đây, kiến thức được cụ thể hóa bằng từng thao tác nghề nghiệp. Tiếng giảng bài, tiếng trao đổi của học sinh xen lẫn âm thanh của máy móc, dụng cụ, tạo nên nhịp điệu riêng của một trường nghề.

Trong phòng thực hành công nghệ thông tin, những dãy máy tính đồng loạt sáng màn hình. Giáo viên vừa hướng dẫn, vừa đi dọc các bàn theo dõi từng nhóm thực hiện bài tập. Có em nhanh chóng hoàn thành yêu cầu; cũng có em dừng lại khá lâu trước một lỗi kỹ thuật, kiểm tra từng bước rồi làm lại. Thay vì đưa ra ngay đáp án, giáo viên gợi mở để người học tự tìm nguyên nhân và khắc phục.

Giờ học của nhóm ngành dịch vụ lại mang một sắc thái khác. Từng chiếc khăn, bộ dụng cụ, bàn ghế được sắp xếp theo đúng quy trình. Những động tác tưởng chừng đơn giản như bày bàn, đón khách, giới thiệu món ăn hay xử lý một yêu cầu phát sinh đều phải thực hiện nhiều lần. Giáo viên làm mẫu rồi chỉnh cho học sinh từ tư thế đứng, cách giao tiếp đến từng thao tác nhỏ. Trong lĩnh vực dịch vụ, sự chuyên nghiệp đôi khi bắt đầu từ cách đặt đúng vị trí một chiếc ly hay giữ thái độ bình tĩnh trước khách hàng.

Ở khu thực hành chăn nuôi - thú y, không khí cũng tập trung không kém. Bên cạnh kiến thức về giống, dinh dưỡng, phòng và điều trị bệnh, người học phải rèn khả năng quan sát, nhận biết những biểu hiện bất thường và tuân thủ quy trình kỹ thuật. Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng, bởi công việc sau này của các em sẽ gắn trực tiếp với vật nuôi, trang trại và sinh kế của người dân.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình hiện có 803 học sinh, sinh viên theo học tại 35 lớp, gồm 73 sinh viên cao đẳng và 730 học sinh trung cấp. Nhà trường được cấp phép đào tạo 32 ngành, nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực như Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn, Quản lý và kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, Chăn nuôi - Thú y...

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Ba - Hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu đào tạo không chỉ là trang bị kiến thức mà còn giúp học sinh, sinh viên hình thành kỹ năng nghề, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, chương trình được thường xuyên rà soát, cập nhật; nội dung thực hành, thực tập, kỹ năng số và kỹ năng mềm được tăng cường, từng bước gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Học sinh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình thực hành kiểm tra, lắp ráp và sửa chữa máy tính.

Từ giảng đường đến nơi làm việc

Sau giờ nghỉ trưa, nhịp học lại tiếp tục trong các phòng thực hành. Một số nhóm trao đổi để hoàn thiện bài tập; những em chưa thuần thục kiên trì luyện lại thao tác. Ở trường nghề, kết quả học tập còn được đánh giá bằng khả năng xử lý tình huống, phối hợp với đồng nghiệp, tuân thủ quy trình và chịu trách nhiệm với công việc.

Để những kỹ năng rèn luyện trong lớp được kiểm chứng bằng thực tế, nhà trường duy trì quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Tháng 6/2025, nhà trường phối hợp với Công ty Japfa Comfeed Việt Nam đưa học sinh, sinh viên đến thực tập. Từ phòng học bước vào dây chuyền sản xuất, trang trại hay cơ sở kinh doanh, các em được làm quen với cường độ công việc, quy trình quản lý và những yêu cầu cụ thể của nhà tuyển dụng.

Kết quả đào tạo phần nào phản ánh những nỗ lực đó. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra, thi kết thúc học phần và xét tốt nghiệp đạt hơn 90%; khoảng 80% người học có việc làm sau tốt nghiệp. Riêng khóa trung cấp K25, niên khóa 2023-2025, 254 học sinh được công nhận tốt nghiệp, trong đó, trên 65% đạt loại khá, giỏi. Nhiều em có cơ hội việc làm ngay sau khi rời trường hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Dẫu vậy, con đường từ giảng đường đến thị trường lao động vẫn còn những khoảng cách cần rút ngắn. Công nghệ tại doanh nghiệp thay đổi nhanh trong khi một số thiết bị thực hành của trường chưa đồng bộ; quy mô người học ở một số ngành còn thấp; việc ứng dụng chuyển đổi số chưa đồng đều. Tâm lý coi đại học là lựa chọn ưu tiên cũng khiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp gặp không ít khó khăn. Những vấn đề ấy đặt nhà trường trước yêu cầu tiếp tục cập nhật chương trình, đầu tư điều kiện thực hành và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong cả đào tạo lẫn tuyển dụng.

Cuối buổi chiều, âm thanh trong các phòng thực hành dần lắng xuống. Học sinh, sinh viên thu dọn dụng cụ, tắt máy, rời lớp; một vài em vẫn nán lại hoàn thiện phần việc còn dang dở. Một ngày học khép lại sau những lần quan sát, thực hiện rồi sửa lại. Từ những thao tác còn vụng về hôm nay, các em đang từng bước làm chủ một nghề và chuẩn bị cho mình con đường bước vào cuộc sống.

Nguyễn Yến