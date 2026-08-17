Khi dòng vốn của Đảng bén rễ vùng khó khăn - Kỳ 2: Những đảng viên tận tuỵ và cuộc cách mạng lòng dân

Để dòng vốn chính sách “gõ cửa” từng nhà và đơm hoa kết trái, không thể không nhắc đến những bước chân không mỏi của các “chiến sĩ” trên mặt trận tài chính. Họ là những đảng viên, cán bộ tín dụng ngân hàng tận tụy, luôn đồng hành cùng dân bản trên hành trình vượt khó thoát nghèo.

Cầu nối đến cơ sở

Những năm qua, hành trình đưa dòng vốn chính sách đến từng nếp nhà không còn là nhiệm vụ đơn độc của riêng ngành ngân hàng. Đó là sự hợp lực của một hệ thống chính trị vững chắc từ cơ sở, nơi các tổ chức Đảng địa phương đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Tại từng thôn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cùng đại diện các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp cùng cán bộ ngân hàng rà soát từng đối tượng. Cuộc bình xét cho vay được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai và minh bạch ngay tại các cuộc họp dân. Ai thật sự thiếu vốn, ai có phương án sản xuất khả thi, ai cần được ưu tiên hỗ trợ trước đều được đưa ra đánh giá kỹ lưỡng. Nhờ sự giám sát chặt chẽ từ chi bộ cơ sở, dòng vốn ưu đãi đến với đúng những người dân trong diện được hưởng chính sách vay vốn ưu đãi.

Lãnh đạo Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Lập chỉ đạo sát sao để triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

Cùng với công tác rà soát, mô hình “Điểm giao dịch xã” được xem là một sáng kiến đột phá, đưa dịch vụ ngân hàng về phục vụ tận trụ sở UBND xã. Người dân không còn phải vượt hàng chục cây số, tốn kém chi phí đi lại để lên trung tâm xã làm thủ tục. Mỗi tháng một lần, đúng ngày, đúng giờ cố định, cán bộ tín dụng chính sách cùng xe giao dịch lưu động đến tận trung tâm các thôn và trụ sở UBND cấp xã.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Thực - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Tín dụng, NHCSXH tỉnh, mạng lưới tín dụng trên toàn tỉnh hiện được vận hành liên tục với 479 điểm giao dịch xã, 8.067 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), bao phủ đến tận các thôn, cùng sự chỉ đạo sâu sát của 148 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã. Tại các điểm giao dịch, danh mục chính sách được niêm yết công khai; mọi thủ tục gửi tiết kiệm, thu nợ, giải ngân diễn ra nhanh gọn, chính xác. Nhờ “sợi dây nối” bền chặt từ cấp ủy cơ sở và các Tổ TK&VV, dòng tiền ưu đãi không chỉ chảy đúng hướng mà còn mang lại sự an tâm rất lớn cho đồng bào.

“Cầm tay chỉ việc”

Đằng sau từng đồng vốn giải ngân an toàn là biết bao nỗ lực thầm lặng. Đó là những chuyến đi dài đến với cơ sở, vùng sâu, vùng xa, chạy xe trên những con đường trơn trượt vào mùa mưa. Để nói cho dân hiểu, dân tin, nhiều cán bộ trẻ đã tự học tiếng Mường, Dao, H'Mông... Học từ câu chào, lời hỏi thăm đến các thuật ngữ chuyên môn để tâm tình, trò chuyện với bà con như người thân trong nhà.

Từ sự gần gũi ấy, cán bộ ngân hàng cùng cấp ủy địa phương kiên trì “cầm tay chỉ việc”. Họ hướng dẫn từng hộ cách lập sổ ghi chép thu chi, cân đối ngân sách, tính toán hiệu quả đồng vốn; đồng thời tuyên truyền bà con không chi tiêu lãng phí... Cán bộ tín dụng phối hợp cùng cán bộ khuyến nông xuống tận thôn hướng dẫn kỹ thuật làm đệm lót sinh học chăn nuôi gia súc, chỉ tận tay cách bón phân cho đồi quế, tỉa cành cây ăn quả hay kỹ thuật chăm sóc từng lồng cá trên sông.

Sự tận tụy của những cán bộ, đảng viên cắm bản thường xuyên cùng người đứng đầu Tổ TT&VV đã khơi dậy tư duy làm kinh tế cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tại thôn Sưng Bai (xã Cao Sơn), anh Lý Văn Mẫn, đảng viên, Tổ trưởng Tổ TT&VV là một minh chứng điển hình. Khu Sưng thuộc thôn Sưng Bai hiện có 78 hộ dân thì có tới 46 hộ đang đồng hành cùng dòng vốn chính sách với tổng dư nợ khoảng 3 tỷ đồng. Không chỉ giúp bà con vay vốn phát triển chăn nuôi, mở dịch vụ, anh Mẫn cùng Chi bộ thôn còn tích cực định hướng người dân chuyển dịch sang làm du lịch sinh thái.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch NHCSXH Lạc Thuỷ trực tiếp hướng dẫn làm thủ tục vay vốn tại Điểm giao dịch Đồng Tâm (xã Lạc Thuỷ) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Đến nay, toàn khu có 6 hộ kinh doanh mô hình homestay, thu hút đông đảo khách quốc tế. Tiêu biểu như gia đình anh Lý Văn Thu, từ hộ cận nghèo vay vốn chăn nuôi vươn lên tích lũy, anh đã mạnh dạn mở rộng sang làm du lịch cộng đồng. Với 2 căn homestay khang trang, mỗi năm gia đình anh đón gần 1.000 lượt khách, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định. Sự nỗ lực của người dân cùng sự định hướng của Tổ trưởng Tổ TT&VV đã và đang giúp đồng bào thôn Sưng Bai làm giàu chính đáng.

Những nỗ lực không mỏi

Cuộc cách mạng lòng dân không bắt đầu từ những điều xa xôi, mà được thắp lên từ chính những dấu chân không mỏi của các cán bộ, đảng viên tín dụng chính sách. Sự quyết tâm ấy cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị cơ sở đã gặt hái những mùa quả ngọt, thể hiện rõ qua những kết quả hoạt động thực tế các địa phương.

Tại Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH Lạc Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PGD cho biết: Tính đến tháng 7/2026, đơn vị đạt tổng dư nợ hơn 634 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch, tăng trưởng 12,76% với 8.002 khách hàng còn dư nợ. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm, PGD Lạc Thủy đã giải ngân đầu tư trên 150 tỷ đồng cho 2.047 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Trong đó, nguồn vốn đã tiếp sức cho 228 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo phát triển kinh tế; tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 300 lao động; hỗ trợ 565 hộ sản xuất kinh doanh; giúp xây dựng, nâng cấp 1.842 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kịp thời hỗ trợ vốn cho 13 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 8 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và 11 đối tượng xây mới nhà ở.

Gia đình anh Hà Văn Tâm, xóm Nai Mới, xã Thung Nai phát triển 10 lồng nuôi cá trên hồ Hoà Bình nhờ vốn NHCSXH.

Tương tự, tại PGD NHCSXH Yên Lập, đơn vị đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH địa bàn 6 xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai hiệu quả nguồn vốn. Đồng chí Cầm Hà Tú - Giám đốc PGD NHCSXH Yên Lập chia sẻ: Tổng dư nợ đến ngày 31/7/2026 của đơn vị đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 6,13% so với đầu năm, với 10.548 khách hàng đang vay vốn. Để nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng, PGD Yên Lập tiếp tục chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức nhận ủy thác mới; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy trình và hợp đồng ủy thác. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ trưởng Tổ TK&VV, đẩy mạnh hướng dẫn bà con sử dụng thành thạo ứng dụng công nghệ của NHCSXH trong thu lãi, thu tiền gửi, giúp giảm áp lực và rút ngắn tối đa thời gian giao dịch tại xã.

Kỳ 3: Bản Mường sang trang mới và "trái ngọt" từ niềm tin

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Hồng Trung