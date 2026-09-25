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Rộn ràng sắc màu Trung thu

Tết Trung thu năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ấm áp, mang đến niềm vui cho trẻ em. Từ màn diễu hành biểu tượng linh vật, đêm hội bên sông Đà đến những chiếc lồng đèn, mâm cỗ truyền thống và những phần quà dành tặng trẻ em, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn..., mỗi hình ảnh đều góp thêm sắc màu cho đêm hội trăng rằm.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Các biểu tượng linh vật của các tổ dân phố phường Hòa Bình tạo nên màn diễu hành rực rỡ, thu hút người dân và trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Rộn ràng sắc màu Trung thuTrẻ em Mường Bi thích thú rước đèn trong đêm trung thu.

Rộn ràng sắc màu Trung thuNgười dân xã Mường Bi sáng tạo mô hình đèn lồng và tổ chức đoàn rước đèn.

Rộn ràng sắc màu Trung thuThiếu nhi xã Liên Sơn trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế tại Đêm hội Trăng rằm.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Liên Sơn mang đến cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Rộn ràng sắc màu Trung thuCông an xã Toàn Thắng Tặng trên 600 suất quà nhân dịp Trung thu cho các em nhỏ của xã.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia trong ngày Tết của thiếu nhi.

Rộn ràng sắc màu Trung thuCác em nhỏ xã Toàn Thắng thích thú tự lựa chọn món quà mình yêu thích.

Rộn ràng sắc màu Trung thuHọc sinh Trường Tiểu học Sông Đà vui Tết Trung thu trong không khí rộn ràng, gần gũi với những nét đẹp truyền thống.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Tết Trung thu được mang đến với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình bằng những phần quà và sự sẻ chia ấm áp.

Rộn ràng sắc màu Trung thuSúc động với món quà dành cho trẻ khuyết tật.

Rộn ràng sắc màu Trung thu

Dù đón Trung thu trong bệnh viện, các em nhỏ vẫn có thêm niềm vui từ sự quan tâm, động viên dành cho mình.

Rộn ràng sắc màu Trung thuNhững chiếc lồng đèn rực rỡ làm nên sắc màu ấm áp của mùa trung thu ý nghĩa.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tết trung thu Toàn Thắng Trẻ em Liên Sơn Đêm hội trăng rằm Bệnh viện Thiếu nhi Sắc màu trường Tiểu học quà
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