Rộn ràng sắc màu Trung thu

Tết Trung thu năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, ấm áp, mang đến niềm vui cho trẻ em. Từ màn diễu hành biểu tượng linh vật, đêm hội bên sông Đà đến những chiếc lồng đèn, mâm cỗ truyền thống và những phần quà dành tặng trẻ em, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn..., mỗi hình ảnh đều góp thêm sắc màu cho đêm hội trăng rằm.

Các biểu tượng linh vật của các tổ dân phố phường Hòa Bình tạo nên màn diễu hành rực rỡ, thu hút người dân và trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Trẻ em Mường Bi thích thú rước đèn trong đêm trung thu.

Người dân xã Mường Bi sáng tạo mô hình đèn lồng và tổ chức đoàn rước đèn.

Thiếu nhi xã Liên Sơn trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế tại Đêm hội Trăng rằm.

Đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Liên Sơn mang đến cho các em thiếu nhi một Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Công an xã Toàn Thắng Tặng trên 600 suất quà nhân dịp Trung thu cho các em nhỏ của xã.

Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia trong ngày Tết của thiếu nhi.

Các em nhỏ xã Toàn Thắng thích thú tự lựa chọn món quà mình yêu thích.

Học sinh Trường Tiểu học Sông Đà vui Tết Trung thu trong không khí rộn ràng, gần gũi với những nét đẹp truyền thống.

Tết Trung thu được mang đến với các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình bằng những phần quà và sự sẻ chia ấm áp.

Súc động với món quà dành cho trẻ khuyết tật.

Dù đón Trung thu trong bệnh viện, các em nhỏ vẫn có thêm niềm vui từ sự quan tâm, động viên dành cho mình.

Những chiếc lồng đèn rực rỡ làm nên sắc màu ấm áp của mùa trung thu ý nghĩa.

Hồng Duyên