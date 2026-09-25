Đêm trăng yêu thương ở vùng cao Văn Miếu

Không khí Trung thu năm 2026 đang lan tỏa khắp các vùng quê. Tại Phân hiệu Tân Minh (Trường Tiểu học Văn Miếu), Chương trình “Vui lễ hội Trung thu” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và UBND xã Văn Miếu tổ chức đã mang đến một đêm hội ấm áp cho trẻ em vùng cao. Không chỉ là điểm tựa tinh thần, chương trình còn trao học bổng, quà tặng và nguồn lực hỗ trợ, tiếp thêm động lực để những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Sắc màu văn hóa giữa không gian đêm hội

Nằm cách xa trung tâm xã, dưới chân núi Chẹn, Tân Minh là địa bàn còn nhiều khó khăn của xã Văn Miếu. Với nhiều học sinh nơi đây, một đêm Trung thu có tiếng trống hội, múa lân, đèn ông sao và những phần quà ý nghĩa là niềm mong đợi.

Niềm vui của các em nhỏ vùng cao Văn Miếu trong đêm Trung thu năm 2026.

Đêm Trung thu, Phân hiệu Tân Minh rộn ràng tiếng trống hội, màn múa lân cùng sự xuất hiện của chú Cuội, chị Hằng. Hàng trăm học sinh từ các điểm bản cùng tham gia rước đèn, phá cỗ, tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết.

Điểm nhấn của đêm hội là các tiết mục văn nghệ do chính học sinh người Mường, người Dao biểu diễn, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống.

Tiết mục văn nghệ do những em nhỏ người Mường, người Dao, Phân hiệu Tân Minh (Trường Tiểu học Văn Miếu) biểu diễn.

Em Lâm Ánh Nguyệt, học sinh lớp 3 hào hứng chia sẻ sau khi tham gia biểu diễn tiết mục Vầng trăng cổ tích: “Con rất vui vì được tham gia đội văn nghệ, được tặng túi quà và đèn ông sao. Con thích nhất là được rước đèn, xem múa lân và phá cỗ cùng các bạn”.

Cùng chung niềm vui, em Hà Kim Xuyến, học sinh lớp 5, xúc động khi nhận học bổng: “Con sẽ mang về gửi bố mẹ mua thêm sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới và hứa sẽ luôn cố gắng học giỏi, chăm ngoan”.

Hơi ấm sẻ chia và nguồn lực thiết thực

Theo thầy Nguyễn Hồng Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Miếu, nhà trường được sáp nhập từ 4 trường tiểu học trên địa bàn, gồm Văn Miếu 1, Văn Miếu 2, Tân Minh và Tân Lập. Toàn trường hiện có 65 lớp với 1.545 học sinh, trong đó học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu dân tộc Mường và Dao, chiếm trên 80%. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến điều kiện học tập.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động trong đêm hội Trung thu.

Dưới ánh trăng rằm, sân trường Trường Tiểu học Văn Miếu trở thành không gian của tiếng cười và những hoạt động dành cho học sinh.

Để mang đến mùa Trung thu ý nghĩa, đồng thời hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện học tập, chương trình đã huy động sự chung tay của các cấp, ngành và doanh nghiệp.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 100 suất học bổng “Nâng bước chân em đến trường”, trị giá 1 triệu đồng/suất, cho học sinh vươn lên trong học tập và trao 690 suất quà Trung thu. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao 300 suất quà là dụng cụ thể thao cho học sinh Trường THCS Văn Miếu, khuyến khích các em rèn luyện thể chất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ 830.151.000 đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Màn múa lân mang đến không khí rộn ràng, vui tươi cho đêm Trung thu tại Phân hiệu Tân Minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Miếu Phạm Tú cho biết: “Tân Minh là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân và học sinh còn nhiều thiếu thốn. Việc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình tại xã mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, tạo động lực để các em vượt khó vươn lên. Địa phương cam kết phối hợp quản lý, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, phát huy hiệu quả”.

Bà Đinh Thị Thường - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý AIA Phú Thọ 2, chia sẻ việc đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đến xã Văn Miếu là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em khi nhận đèn ông sao và học bổng là động lực để đơn vị tiếp tục các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng tới mô hình bảo trợ toàn diện, bền vững

Chương trình “Vui lễ hội Trung thu” tại Văn Miếu không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em vùng cao mà còn là dịp kết nối các nguồn lực xã hội, hướng tới hỗ trợ lâu dài đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thu Hiền cùng vui Trung thu với trẻ em vùng cao Tân Minh.

Bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết: “Mùa Trung thu năm 2026, Quỹ đã triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị 9,56 tỷ đồng. Riêng tại xã Văn Miếu, gần 400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng trực tiếp”.

Theo bà Hiền, thời gian tới, Quỹ tiếp tục đổi mới phương thức vận động, kết nối nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, bảo đảm công khai, minh bạch các khoản đóng góp. Cùng với hoạt động cứu trợ đột xuất, tặng quà dịp lễ, Tết, Quỹ hướng tới các chương trình dài hạn về hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, cải thiện dinh dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, góp phần chăm lo sự phát triển toàn diện của trẻ em yếu thế.

Lãnh đạo Sở Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, nhà tài trợ và cấp ủy, chính quyền xã trao học bổng, quà Trung thu cho học sinh.

Đêm hội khép lại khi ánh trăng rằm lên cao. Những chiếc đèn ông sao theo chân các em nhỏ trở về từng nếp nhà sàn, mang theo niềm vui của một đêm Trung thu đặc biệt. Một đêm trăng có thể chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ, nhưng cảm giác được yêu thương, được xã hội quan tâm sẽ còn đọng lại mãi.

Những phần quà, mỗi suất học bổng hôm nay không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn, đã gieo vào lòng các em nhỏ vùng cao Văn Miếu niềm tin vào những điều tốt đẹp, làm điểm tựa nâng bước các em vững tin trên con đường trưởng thành.

Đinh Vũ