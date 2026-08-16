Khi dòng vốn của Đảng bén rễ vùng khó khăn - Kỳ 1: Đồng vốn chính sách - Chủ trương từ ý Đảng đến lòng dân

Nhiều năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ nơi những bản làng khó khăn trong tỉnh. Phía sau sự chuyển biến tích cực đó là chiến lược của Đảng, Nhà nước, biến đồng vốn ưu đãi thành nguồn lực, đánh thức tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Chủ trương, quyết sách đúng

Việc đưa vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến tận tay hộ nghèo không chỉ là một giải pháp kinh tế thuần túy, mà là bài toán chiến lược. Thực tế những năm qua, tín dụng chính sách không những đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 10,52% mà còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,68%.

Nguồn vốn chính sách xã hội ưu đãi đóng vai trò như một “dòng vốn mồi”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đánh thức tiềm năng đất đai, đồi rừng nơi bản làng xa xôi. Tại nhiều xã miền núi trong tỉnh, những đồi chè bát ngát, trang trại gia súc quy mô, hay các mô hình trồng rừng hiệu quả đã mang lại những đổi thay tích cực.

Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh giao ban định kỳ, chỉ đạo các Phòng giao dịch bám sát chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi.

Bên cạnh đó, vốn chính sách cũng tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, ngày càng củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đồng thời có điều kiện để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Có được kết quả đó, một phần do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu qủa của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Nhờ vậy, nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng được đưa về tận cơ sở thông qua cơ chế đặc thù, thủ tục giản đơn, lãi suất ưu đãi, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn một cách thuận tiện.

Đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH tỉnh khẳng định: “Tín dụng chính sách xã hội là cầu nối mang tư tưởng chiến lược của Đảng, Nhà nước đến trực tiếp với từng hộ gia đình nghèo và những đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số... Cấp ủy, Ban Giám đốc ngân hàng luôn xác định việc đưa dòng vốn ưu đãi về vùng khó khăn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vừa đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo đà cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Phương thức “trao cần câu”

Một trong những bước chuyển mạnh mẽ của hệ thống NHCSXH là thay vì hỗ trợ trực tiếp, ngân hàng thực hiện phương thức “trao cần câu”, kích thích tinh thần tự lực cánh sinh, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Đến thăm mô hình chăn nuôi của gia đình ông Hoàng Văn Duẩn - hộ nghèo thuộc xóm Vông, xã Thượng Long mới thấy rõ hiệu quả từ đồng vốn chính sách. Ông Duẩn cho biết: “Để phát triển kinh tế, vợ chồng tôi muốn chăn nuôi nhưng lại khó khăn về vốn. Biết được thực tế đó, Tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn giúp gia đình tôi vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp. Có vốn, gia đình tôi mua 2 con bò sinh sản. Nếu không có đồng vốn ưu đãi của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi khó có cơ hội thoát nghèo”.

Tại thôn Liên Sơn, xã Thượng Long, hộ chị Đinh Thị Tuy vừa mới thoát nghèo năm 2025 hiện đang vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để sản xuất - kinh doanh. Gia đình chị Tuy có hoàn cảnh khá đặc biệt, chồng chị mất cách đây 8 năm, một thân chị phải gánh vác chăm nom bố mẹ đẻ, chăm sóc người chị gái tàn tật và nuôi 2 con ăn học.

Chị Tuy bộc bạch, mấy năm trước đây khi còn là hộ nghèo, chị thường xuyên vay vốn vài chục triệu đồng từ NHCSXH để phát triển kinh tế. Hiện nay, chị đang có hơn 1 ha quế đã được 4 năm tuổi cùng đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Gia đình chị hiện cũng có nhà cửa tương đối khang trang, đời sống sinh hoạt cũng khấm khá dần lên.

Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Hoàng Văn Duẩn – hộ nghèo thuộc xóm Vông, xã Thượng Long phát triển nhờ nguồn vốn từ NHCSXH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm - Chủ tịch UBND xã Thượng Long cho biết, toàn xã hiện có khoảng 800 ha quế, trong đó hàng trăm ha đang cho thu hoạch, giúp đời sống người dân khởi sắc từng ngày. “Sự bứt phá của cây quế trên địa bàn hôm nay có đóng góp một phần đáng kể từ đồng vốn của NHCSXH,” đồng chí Khiêm nhấn mạnh.

Còn tại vùng lòng hồ Hòa Bình thuộc xã Thung Nai, đồng vốn mồi cũng đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong giảm nghèo. Những năm trước 2020, khi thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh Hà Văn Tâm (xóm Nai Mới) đã vay khoảng 30 triệu đồng để đầu tư 2 - 3 lồng cá trên hồ. Sau khi thoát nghèo năm 2022, gia đình anh Tâm tiếp tục vay 150 triệu đồng nguồn vốn từ NHCSXH để mở rộng quy mô lên 10 lồng cá nuôi các loại cá lăng, trắm, mè... hiện đang từng bước mang lại thu nhập cao.

Và những con số ấn tượng

Trên hành trình đưa nguồn tài chính ưu đãi về với vùng cao, dấu chân của các cán bộ tín dụng đã in đậm khắp các nẻo đường. Phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” không dừng lại ở lời nói mà đã trở thành kim chỉ nam hành động, đúc kết thành ý chí và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống. Chính sự tận tụy ấy đã đặt nền tảng vững chắc để các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước bén rễ sâu rộng, góp phần làm thay đổi toàn diện diện mạo kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đạt gần 20,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,69% so với thời điểm cuối năm 2025. Nổi bật trong bức tranh tài chính này là nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đã chạm mốc gần 2,05 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng nguồn vốn, ghi nhận mức tăng trưởng cao với 13,78%. Đây là minh chứng rõ nét cho sự cam kết mạnh mẽ, hành động nhất quán của cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc ưu tiên dành nguồn lực tối đa cho công tác giảm nghèo bền vững.

Đi cùng với đà tăng trưởng nguồn vốn, doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt con số ấn tượng hơn 3,78 nghìn tỷ đồng, tạo điều kiện cho 55.454 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi. Tính đến nay, tổng dư nợ toàn tỉnh của NHCSXH tỉnh đã vượt mốc hơn 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,61% so với đầu năm, với 287.225 hộ dân đang trực tiếp thụ hưởng. Bình quân dư nợ đạt 70,41 triệu đồng/hộ, giúp người dân có đủ nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh.

Đặc biệt, chất lượng tín dụng của ngân hàng tiếp tục là một điểm sáng tích cực. Ý thức trách nhiệm cùng hiệu quả sử dụng vốn của đồng bào đã được nâng cao rõ rệt. Hiện nay, tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ; tổng nợ quá hạn và nợ khoanh giữ duy trì ở mức thấp, an toàn là 0,097%.

Có thể thấy, những con số biết nói này là bằng chứng sinh động khẳng định “đồng vốn mồi” đã thực sự phát huy hiệu quả kỳ diệu. Dòng vốn chảy đúng và trúng đối tượng không chỉ giúp người dân làm giàu chính đáng mà còn trở thành đòn bẩy vững chắc, đưa các thôn bản ngày một khởi sắc, ấm no.

Kỳ 2: Những đảng viên tận tuỵ và cuộc cách mạng lòng dân

Hồng Trung