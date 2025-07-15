Kho máu giảm, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh kêu gọi hiến máu

Trước tình trạng lượng máu dự trữ giảm mạnh trong mùa hè, đặc biệt là nhóm máu O, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang khẩn thiết kêu gọi cộng đồng chung tay hiến máu cứu người.

Theo Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong hai tháng 7 và 8/2025, đơn vị này cần khoảng 90.000 đơn vị máu để cung cấp cho 180 bệnh viện tại khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn thiếu khoảng 30.000 đơn vị máu, trong đó riêng nhóm máu O cần tới 15.000 đơn vị, chiếm một nửa lượng thiếu hụt.

Tại tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo nhu cầu máu kịp thời, hiệu quả trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ dự kiến cần thêm 3.000 đơn vị máu trong tháng 7 và tháng 8.

Cán bộ viên chức, người lao động ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu.

Tại Khoa Nội Nhi tổng hợp - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang điều trị cho nhiều bệnh nhi có nhu cầu truyền máu, lượng máu nhóm O(+) tại bệnh viện đã ở mức khan hiếm.

Mặc dù thời gian qua, các cơ sở y tế đã chủ động vận động, mời gọi người dân tham gia hiến máu, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng tích cực phối hợp tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, song lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Tình trạng khan hiếm máu trong thời gian gần đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng. Trước hết, mùa hè là thời điểm sinh viên - lực lượng hiến máu chính nghỉ hè về quê khiến các đợt hiến máu tập trung giảm mạnh. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý người dân, nhiều người ngại di chuyển, tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là tại các điểm hiến máu cố định.

Các tình nguyện viên khám sàng lọc trước khi hiến máu tình nguyện.

Một nguyên nhân khác bởi nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tăng cao do số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông, bệnh lý cấp tính, trẻ em mắc bệnh huyết học gia tăng. Trong khi đó, hoạt động hiến máu tại nhiều địa phương bị gián đoạn do thay đổi về tổ chức, hành chính hoặc thiếu đơn vị đầu mối đứng ra vận động, tổ chức. Việc vẫn còn tâm lý e ngại hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe cũng là rào cản khiến số người hiến máu tình nguyện chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát đi lời kêu gọi tới toàn thể người dân có đủ điều kiện sức khỏe, sắp xếp thời gian tới tham gia hiến máu tại các bệnh viện hoặc điểm hiến máu do các đơn vị tổ chức.

Trong bối cảnh nguồn máu dự trữ sụt giảm nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống được trao tặng. Sự chung tay của cộng đồng sẽ góp phần quan trọng trong việc vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay của ngành y tế.

Người dân có thể đăng ký hiến máu tại khoa Truyền máu - Tầng 1, Nhà C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Việt Trì, Phú Thọ. Bệnh viện tiếp nhận hiến máu vào tất cả các ngày trong tuần. Thông tin liên hệ: 0867 575 689 hoặc hotline: 1800888989

Bảo Thoa