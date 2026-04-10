Khởi công nhà máy chế biến rau quả công nghệ cao tại Lạc Thủy

Ngày 10/4, tại xã Lạc Thủy, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Tây Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến rau quả thực phẩm, sản xuất bao bì và kho vận - kinh doanh cấu kiện thép với quy mô 13ha, tổng mức đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Đây được xác định là một trong những dự án trọng điểm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế.

Dự lễ khởi công có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tham gia động thổ xây dựng Nhà máy chế biến rau quả.

Theo đại diện doanh nghiệp, nhà máy được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm của các thị trường xuất khẩu. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ sản xuất đa dạng các mặt hàng rau quả chế biến, tập trung vào các sản phẩm chủ lực đã khẳng định vị thế trên thị trường như vải, dứa đóng hộp, dưa bao tử, dưa thái lát, xoài, ớt cùng nhiều loại rau, quả khác với sản lượng nguyên liệu khoảng 5.000 tấn/năm, giúp doanh nghiệp trở thành một trong những nhà sản xuất lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại lễ khởi công.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm đóng hộp, doanh nghiệp còn định hướng mở rộng sang lĩnh vực rau, quả đông lạnh. Việc đầu tư dây chuyền đông lạnh hiện đại sẽ giúp nâng cao năng lực chế biến sâu, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm và gia tăng giá trị xuất khẩu.

Về nguồn nguyên liệu, Công ty tiếp tục khai thác hiệu quả các vùng trồng cây ăn quả rau màu đã phát triển ổn định như Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La để phục vụ chế biến. Đồng thời, doanh nghiệp đang đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng vùng nguyên liệu tại các địa phương tiềm năng như Lạc Thủy và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như cam, mía, bưởi...

Việc chủ động phát triển vùng nguyên liệu không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất mà còn tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người nông dân thông qua các chương trình liên kết bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, doanh nghiệp đã xây dựng được mạng lưới khách hàng ổn định tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức), châu Úc và Hàn Quốc. Đây đều là những thị trường có yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời cũng là các đối tác lâu năm, duy trì đơn hàng ổn định.

Theo kế hoạch, khi Nhà máy hoàn thành đi vào hoạt động sẽ thu mua, chế biến khoảng 20.000 tấn sản phẩm/năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao nỗ lực và tầm nhìn của doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn trong phát triển công nghiệp chế biến của địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Đồng chí mong muốn, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương. Đồng thời, liên kết với người dân địa phương trong sản xuất nguyên liệu và gia công sơ chế.

Theo kế hoạch, khi Nhà máy được xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động từ năm 2028, vận hành đạt công suất chế biến tối đa khoảng 20.000 tấn sản phẩm/năm, doanh thu của doanh nghiệp có thể đạt khoảng 25 triệu USD, tương đương gần 600 tỷ đồng. Dự án cũng dự kiến đóng góp cho ngân sách Nhà nước từ 15 đến 30 tỷ đồng/năm, góp phần tăng nguồn thu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mạnh Hùng