Khơi dậy tinh thần đổi mới của cán bộ, đảng viên

Từ diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình chính quyền số thân thiện đến những chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực khó như giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của Nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ. Khát vọng vươn lên cùng tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang tạo điểm tựa vững chắc để các chủ trương, quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang kiểm tra thực tế hệ thống mương tiêu tại thôn Thượng Trưng.

Làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đã chủ động, khẩn trương sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, toàn hệ thống chính trị đã quyết liệt thực hiện mục tiêu “3 không” (không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ) và “3 có” (có trách nhiệm; có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ; có uy tín). Tỉnh ủy xác định rõ nguyên tắc lấy Nhân dân làm trung tâm để đánh giá cán bộ. Kỷ luật, kỷ cương công vụ không đơn thuần là chế tài hành chính mà đã trở thành hành động tự giác, thống nhất. Từ chủ trương đúng đắn đó, cấp cơ sở đã và đang có nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, minh chứng sinh động cho việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó xã Thổ Tang, Cao Phong là những điểm sáng tiêu biểu.

Ở xã Thổ Tang, cấp ủy, chính quyền đã duy trì nền nếp các hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã tổ chức 4 hội nghị tại các cụm thôn, thu hút đông cử tri tham gia ý kiến với 165 nội dung kiến nghị liên quan mật thiết đến đời sống như: Đất đai, tiêu thoát nước, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội. Qua tổ chức các diễn đàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh.

Với phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật” gắn với nguyên tắc “6 rõ”, Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang đã trực tiếp kiểm tra tại các xứ đồng Đồng Trằm, trạm bơm Ruộng Trũng, hệ thống tiêu thoát nước thôn Thượng Trưng, Lâm Mới. Sau các diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương lập dự án sửa chữa 1,5km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và khoảng 7km mương nội đồng; ra quân tổng vệ sinh, làm sạch môi trường, khuôn viên khu vườn hoa, cây xanh thôn Trúc Lâm..., được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang chia sẻ: “Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ việc trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của Nhân dân, nói đi đôi với làm. Chúng tôi kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, hành chính hóa. Mọi ý kiến phản ánh dù nhỏ nhất đều được phân loại, quy trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân gắn với lộ trình xử lý rõ ràng. Chính sự quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết và niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ”.

Sự nhạy bén trong lãnh đạo không chỉ thể hiện qua những công trình hiện hữu mà còn ở công tác tư tưởng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban Công tác 35, đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng qua các trang “Thông tin Thổ Tang”, “Thổ Tang văn minh”. Trong 9 tháng năm 2026 đã lan tỏa 621 tin, bài tích cực, đồng thời kịp thời gỡ bỏ, xử lý các thông tin xấu độc, bảo đảm an ninh chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội bứt phá.

Chuyển đổi số - Tạo đột phá từ cơ sở

Nếu Thổ Tang là điểm sáng về đổi mới công tác dân vận, thì Đảng bộ xã Cao Phong lại ghi dấu ấn bằng việc tiên phong chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành. Xác định công nghệ số là động lực quan trọng, Đảng ủy xã Cao Phong đã chỉ đạo hiện đại hóa nền hành chính bắt đầu từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên.

100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của xã thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, ký số và xử lý công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tóm tắt văn bản, nhắc lịch công tác và tổng hợp báo cáo đã tạo bước đột phá trong cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt, góp phần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, nền nếp và chặt chẽ hơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Cao Phong chia sẻ: “Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Chi ủy đã lập các nhóm Zalo kết nối từ chi bộ đến tổ dân phố và ban công tác mặt trận. Với các văn bản tuyên truyền, thay vì chỉ gửi văn bản, tôi trực tiếp làm các video, thu âm đọc tài liệu để gửi vào nhóm. Các đảng viên cao tuổi, mắt kém chỉ cần mở điện thoại là nghe đầy đủ nội dung nghị quyết. Những trường hợp chưa biết sử dụng điện thoại thông minh, cấp ủy sẽ trực tiếp hướng dẫn”cầm tay chỉ việc“. Cách làm này giúp truyền đạt thông tin nhanh chóng, chính xác, được cấp trên biểu dương, đánh giá cao”.

Sự gương mẫu của cán bộ đã lan tỏa tư duy đổi mới đến người dân, đặc biệt trong phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân tại thôn 2 đã đạt 75 triệu đồng/người/năm. Điển hình như mô hình trồng 10ha cam của anh Hoàng Văn Thanh. Nhờ nắm bắt thông tin qua nhóm Zalo của thôn, anh Thanh đã mạnh dạn ứng dụng hệ thống tưới và bón phân tự động, vừa tiết kiệm nhân công, vừa nâng tầm chất lượng nông sản.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Phong, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt và các mô hình an ninh số từng bước trở nên quen thuộc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống và hoạt động của người dân. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Cao Phong khẳng định: “Chuyển đổi số là hành trình liên tục, không có điểm dừng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trước hết phải bắt đầu từ trong tổ chức Đảng. Chính sự tiên phong, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám ứng dụng cái mới của mỗi cán bộ, đảng viên đã củng cố niềm tin, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ”.

Từ Thổ Tang, Cao Phong, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung đang lan tỏa sâu rộng. Trên bình diện chung, việc chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy đã tạo ra hiệu quả rõ nét. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 98,23%, kết quả đánh giá sự hài lòng của Nhân dân luôn duy trì trên 90%. Nền hành chính liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp và tận tụy phụng sự Nhân dân chính là nền tảng vững chắc để Đất Tổ bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khẳng định vị thế cực tăng trưởng hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Thắng