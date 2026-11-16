Không còn “vùng an toàn” cho cán bộ né tránh, đùn đẩy

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu mang tính cốt lõi: “Chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, đo đếm được; được kiểm chứng bằng hiệu lực vận hành của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống nhân dân”. Đây là mệnh lệnh hành động dứt khoát nhằm chấm dứt sự trì trệ, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho năng lực lãnh đạo, quản lý.

1. Thủ đô và đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt mục tiêu chiến lược. Bối cảnh mới đặt ra những bài toán phát triển chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự đột phá mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Nếu vẫn duy trì lối làm việc cũ, nơi nghị quyết ban hành thì hay, nhưng khâu tổ chức thực hiện lại chậm, báo cáo chỉ chung chung, chúng ta sẽ tự đánh mất thời cơ lịch sử.

Trong bối cảnh đó, thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không chỉ là lời nhắc nhở về phương pháp công tác, mà còn thể hiện một bước chuyển căn bản trong tư duy quản trị quốc gia hiện đại: Lấy hiệu quả thực tiễn, kết quả cụ thể và khả năng đo đếm được làm thước đo cho chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã đặt đúng trọng tâm vào một trong những điểm nghẽn lớn nhất, kéo dài nhiều năm qua: Khâu tổ chức thực hiện. Yêu cầu mọi kết quả phải “đo đếm được” đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách không thể chỉ dừng lại trên văn bản hay trong những hội nghị quán triệt, tổng kết mà phải được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống; hiện hữu trong tiến độ, chất lượng của từng công trình, dự án; thể hiện qua năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp và quan trọng hơn cả là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng cuộc sống, cả vật chất lẫn tinh thần, của mỗi người dân.

Thấy rõ sự cần thiết của tinh thần chỉ đạo xuyên suốt ấy, các cơ quan trung ương, các cấp, các ngành đã cụ thể hóa bằng những hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Minh chứng rõ nét nhất là thông điệp được Ủy viên

Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ khi trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 12-11 vừa qua: “Nếu tất cả công việc đã được quy định rõ về thẩm quyền, chức trách nhưng vẫn không đạt được tiến độ, kết quả, chất lượng công việc, bắt buộc chúng ta phải xem xét và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để điều chuyển, thay thế và bổ sung kịp thời”.

Cũng với tinh thần quyết liệt đó, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với tinh thần “nói đi đôi với làm”, “làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm, chậm chuyển động đã nhanh chóng được thay thế, những nơi khó khăn, yếu kém được bổ sung cán bộ có trách nhiệm cao, dám dấn thân, dám đổi mới, giàu kinh nghiệm. Cách làm của Hà Nội đã và đang tạo nên một xung lực mới đầy ấn tượng trong việc cụ thể hóa

“3 trụ cột chiến lược”, phát huy tính chất ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thay vì chờ đợi hay e ngại trước những việc mới, việc khó, đông đảo cán bộ Thủ đô đang trực tiếp bám sát cơ sở, tháo gỡ từng nút thắt về giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực đầu tư.

Những chuyển biến tích cực từ các dự án hạ tầng trọng điểm đến môi trường kinh doanh thông thoáng hơn tại Hà Nội chính là minh chứng sinh động nhất cho thấy: Khi chủ trương đúng gặp được ý chí hành động quyết liệt, những điều tưởng chừng bất khả thi hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đến sự vào cuộc của các cấp, các ngành cho thấy, kỷ luật thực thi đang được siết chặt hơn bao giờ hết. Không còn vùng an toàn cho những cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy hay “sợ sai nên không dám làm”.

Khi thước đo đã rõ ràng, ai không theo kịp nhịp độ phát triển, để công việc trì trệ làm lỡ nhịp chung của cả bộ máy thì buộc phải nhường chỗ cho người xứng đáng hơn.

2. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Trong đó, vẫn còn đâu đó sự chậm trễ, trì trệ, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Để tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng và đi vào chiều sâu, yếu tố mang tính quyết định vẫn là vai trò của các cấp ủy Đảng, mà trước hết là trách nhiệm nêu gương và bản lĩnh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Mỗi bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thực sự là “nhạc trưởng” trong lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, lĩnh vực mình phụ trách. Người đứng đầu không thể chỉ dừng lại ở việc ký văn bản giao việc, mà phải trực tiếp xắn tay vào những khâu khó nhất, chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm cuối cùng.

Nơi nào người đứng đầu quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, nơi đó bộ máy vận hành thông suốt. Ngược lại, nơi nào người đứng đầu thiếu bản lĩnh, chưa trách nhiệm, nơi đó tất yếu nảy sinh trì trệ.

Cùng với đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để siết chặt kỷ cương thực thi. Công tác đánh giá cán bộ phải được lượng hóa tối đa thông qua hệ thống chỉ số hiệu quả công việc (OKR/KPI) gắn với tiến độ và chất lượng thực tế, kiên quyết loại bỏ tư duy cào bằng, nể nang.

Thực hiện nghiêm túc cơ chế “có vào, có ra, có lên, có xuống” về tổ chức cán bộ để thanh lọc kịp thời những mắt xích yếu kém. Đồng thời, cần hoàn thiện hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung, giúp họ yên tâm cống hiến mà không phải bận tâm trước những rào cản vô hình.

Cuối cùng, mọi nỗ lực cải cách và đổi mới đều phải quy về sức mạnh của quốc gia và hạnh phúc của nhân dân. Khi từng cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc trách nhiệm thực thi, biến khát vọng phát triển thành hành động cụ thể mỗi ngày, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào những bứt phá ngoạn mục của Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới.

https://hanoimoi.vn/khong-con-vung-an-toan-cho-can-bo-ne-tranh-dun-day-1766091.html

Theo hanoimoi.vn