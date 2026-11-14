Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

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Ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: TTXVN
Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Lương Tam Quang, Đại tướng, Bộ trưởng Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính.
Các đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ tham gia các hoạt động của đoàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.
Theo nhandan.vn
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