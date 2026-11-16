Quy Đức xây dựng Đảng vững mạnh

Đảng bộ xã Quy Đức hiện có 735 đảng viên, sinh hoạt tại 30 chi, đảng bộ trực thuộc. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành ở cơ sở.

Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo

Quy Đức có 98,2% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Mường, Dao, Thái sinh sống đan xen. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, độ dốc lớn, cả 14/14 thôn đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, đặt ra nhiều thách thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Đảng ủy xã Quy Đức tích cực đi cơ sở, thăm hỏi tình hình người dân đang điều trị tại Trạm Y tế xã.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, liên tục của Đảng. Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và kiện toàn các tổ chức đảng theo quy định.

Đến nay, xã đã hoàn thành sáp nhập 20 thôn còn 14 thôn; sắp xếp các đơn vị trường học từ 4 trường mầm non thành 1 trường và 3 phân hiệu; 4 trường tiểu học và THCS thành 2 trường và 2 phân hiệu. Các tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ xã hiện có 30 chi, đảng bộ trực thuộc, gồm 14 chi bộ thôn, 3 chi bộ đơn vị sự nghiệp và Ban Chỉ huy Quân sự, 4 đảng bộ trường học và Công an, 9 chi bộ cơ quan mới thành lập.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy ban hành kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 31 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; bổ nhiệm 4 đồng chí và kết nạp 16 đảng viên mới.

Đặc biệt, công tác đánh giá cán bộ được duy trì hằng quý, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc tự kiểm điểm, nhận xét, đánh giá dân chủ, khách quan. Quý I/2026 có 12 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quý II/2026 có 7 đồng chí đạt mức này. Kết quả đánh giá là cơ sở để theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu, kịp thời biểu dương những cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ xã Quy Đức chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa vi phạm và nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát; chỉ đạo triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 theo đúng kế hoạch.

Trong 9 tháng, Đảng ủy ban hành quyết định kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trực tiếp thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát, hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra, không có nhiệm vụ chậm, muộn. Công tác xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện đối với 8 cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy xã quản lý; cả 8 trường hợp đều thực hiện tốt, không phát hiện dấu hiệu vi phạm. Trong kỳ, Đảng ủy tiếp nhận 1 đơn phản ánh, kiến nghị và đã phân loại, giải quyết theo thẩm quyền, không để tồn đọng.

Một điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng ở Quy Đức là đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và hoạt động của các tổ chức đảng. Thực hiện các chiến dịch chuyển đổi số do Trung ương và Tỉnh ủy Phú Thọ phát động, Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 100 ngày, tập trung số hóa hồ sơ đảng viên.

Cán bộ, đảng viên xã Quy Đức ứng dụng CNTT trong giải quyết, xử lý công việc.

Với yêu cầu bảo đảm chính xác, an toàn và bảo mật, các chi bộ được chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại hồ sơ, chuẩn bị dữ liệu phục vụ số hóa. Đến nay, xã đã chuẩn hóa dữ liệu 735/735 đảng viên trên hệ thống Quản lý dữ liệu đảng viên 4.0, đạt 100%, bảo đảm tiến độ tỉnh giao. Đồng thời, tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc. Hiện 100% chi, đảng bộ duy trì sinh hoạt trên ứng dụng; việc số hóa hồ sơ tiếp tục được triển khai.

Đồng chí Dương Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh: Trước khó khăn về địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dương Liễu