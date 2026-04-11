Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẵn sàng đón đồng bào, du khách về Giỗ Tổ

Những ngày đầu tháng 4, không khí chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Với mục tiêu phục vụ đồng bào, du khách về hành hương một cách chu đáo, an toàn và văn minh, mọi công tác từ chuẩn bị tổ chức lễ hội đến cơ sở vật chất đều đang được hoàn tất.

Theo đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Khu di tích đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Nổi bật là Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy lần thứ nhất; các chương trình rước kiệu, múa lân sư rồng, biểu diễn trống đồng, đâm đuống cùng nhiều tiết mục văn nghệ, nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Bên cạnh đó, các nghi lễ quan trọng như Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ dâng hương các Vua Hùng đang được hoàn thiện kịch bản, đảm bảo trang nghiêm, đúng truyền thống. Công tác phối hợp với các địa phương trong tỉnh để tổ chức lễ dâng hương cũng được triển khai chặt chẽ.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục của dự án tu bổ, tôn tạo Nhà Công quán.

Các hạng mục phục vụ lễ hội đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án tu bổ, tôn tạo Nhà Công quán - một công trình quan trọng trong quần thể di tích đã cơ bản hoàn thiện. Công trình được xây dựng trên nền móng cũ, giữ nguyên kiến trúc bát giác, sử dụng vật liệu gỗ lim chất lượng cao, đảm bảo tính bền vững và thẩm mỹ, góp phần giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện đơn vị thi công đã tiến hành hạ giải, tôn tạo công trình, gia cố móng bê tông cốt thép. Hệ thống kết cấu khung, mái, cột, xà, hoành, rui... thay thế làm bằng gỗ lim đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững cho công trình. Nền nhà lát gạch bát truyền thống; lan can làm bằng đá tự nhiên...

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày khai hội 17/4/2026, góp phần tạo diện mạo khang trang, phục vụ tốt nhu cầu tham quan, chiêm bái của Nhân dân và du khách thập phương trong dịp lễ hội.

Song song với đó, hàng loạt hạng mục khác cũng được triển khai như lắp đặt màn hình LED, hệ thống pano tuyên truyền, biển chỉ dẫn giao thông; nâng cấp hệ thống điện, nước; cải tạo công trình vệ sinh công cộng. Các khu vực kinh doanh dịch vụ được quy hoạch lại theo hướng gọn gàng, văn minh, thuận tiện, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển du khách bằng xe điện trong khu di tích.

Cảnh quan khu di tích cũng được chỉnh trang với nhiều tiểu cảnh, điểm nhấn mới nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Các khu vực dựng trại văn hóa của 18 cụm xã, phường trong tỉnh được bố trí hợp lý, đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động trong dịp lễ hội.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn và phục vụ du khách được chú trọng. Hệ thống hạ tầng được bổ sung đồng bộ với thùng rác, nhà vệ sinh, biển cảnh báo phòng cháy chữa cháy.

Tại các đền đều bố trí chốt y tế, lực lượng bác sĩ, y tá trực xuyên suốt 10 ngày lễ hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Xe cứu thương và thiết bị y tế chuyên dụng cũng được bố trí tại các điểm trọng yếu...

Ngoài ra, hơn 300 panô, trên 1.000 cờ hội, hồng kỳ đã được lắp đặt, tạo không khí trang trọng, rực rỡ. Nhiều bảng quét mã QR cung cấp thông tin lễ hội giúp du khách dễ dàng tra cứu. Các lối vào khu di tích đều có biển chỉ dẫn bãi đỗ xe, kèm theo số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ an ninh, cấp cứu và tìm kiếm tài sản thất lạc.

Với sự chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất đến nội dung tổ chức, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã sẵn sàng đón đồng bào cả nước và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng trong dịp Giỗ Tổ năm 2026, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lệ Oanh