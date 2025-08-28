Kịch tính, bất ngờ nội dung vô địch xe đạp địa hình trẻ quốc gia

Những ngày cuối tháng 8, tại Trường đua xe đạp địa hình, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, không khí Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 nóng hơn bao giờ hết. Trên nền đất đỏ, vòng bánh xe cuộn nhanh, tiếng hò reo cổ vũ hoà lẫn tiếng còi hiệu lệnh tạo nên bầu không khí sôi động, đầy kịch tính.

Các vận động viên nam tranh tài nội dung xe đạp địa hình.

Nếu như các nội dung đường trường diễn ra trước đó tạo nên thế cạnh tranh cân bằng thì ở đường đua địa hình, đoàn Lào Cai đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Với 21 huy chương các loại, trong đó có tới 11 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, đội đã xuất sắc vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn.

Đội xe đạp trẻ Lào Cai giành ngôi vị số 1 với 21 huy chương các loại.

Huấn luyện viên trưởng đội Lào Cai Nguyễn Tiến Lực chia sẻ: Tôi khá bất ngờ khi đội giành vị trí thứ Nhất toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình. Được sự quan tâm của tỉnh, toàn đội đã nỗ lực không ngừng. Các vận động viên đã thi đấu bằng tinh thần quả cảm, không chỉ thể hiện sức bền mà còn bản lĩnh xử lý tình huống trên đường đua. Thành tích này đến từ quá trình đầu tư bài bản, huấn luyện chuyên sâu và ý chí của từng vận động viên. Chúng tôi coi đây là bước đệm để chuẩn bị lực lượng cho những đấu trường lớn hơn.

Những cái tên như Chảo Ông Lủ Phim hay Hạng A Sinh đã làm rạng danh màu áo Lào Cai khi liên tiếp đăng quang ở các nội dung nam lứa tuổi 17–18 và U16. Đặc biệt, nội dung đồng đội nam 17–18, các tay đua trẻ của Lào Cai thi đấu gắn kết, chiến thuật hợp lý, băng băng về đích để giành tấm HCV.

Vận động viên Lò Thị Yến Nhàn, đoàn Sơn La chia sẻ niềm vui cùng đồng đội.

Nếu phải chọn một gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất, chắc chắn đó là vận động viên Lò Thị Yến Nhàn của đoàn Sơn La. Với dáng người nhỏ, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, chỉ trong 4 ngày thi đấu địa hình, cô gái người dân tộc Thái đã xuất sắc mang về 3 HCV cá nhân và cùng đồng đội giành 2 HCV ở lứa tuổi 17–18.

Sau khi lên bục vinh quang, Nhàn xúc động nói: “Đội Sơn La có 5 vận động viên nữ. Chúng em luôn nỗ lực hết mình để không phụ công thầy cô và đồng đội. Địa hình ở Phú Thọ có nhiều đoạn khó, dốc cao, cua gắt, nhưng càng thi đấu, em càng thêm quyết tâm. Những tấm huy chương là động lực để chúng em mơ xa hơn, hướng đến màu áo đội tuyển quốc gia”.

Thành tích xuất sắc của Nhàn góp phần đưa đoàn Sơn La lọt vào nhóm ba toàn đoàn với 9 huy chương. Quan trọng hơn, chiến thắng đã mở ra niềm tin cho thể thao vùng cao, nơi phong trào xe đạp địa hình đang dần trở thành điểm sáng.

Nội dung xe đạp địa hình diễn ra vào thời điểm cơn bão số 5 gây khó khăn cho các vận động viên thi đấu.

Giải năm nay cũng ghi dấu bởi thử thách đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Trận mưa lớn nhiều ngày khiến đường đua trơn trượt, một số đoạn sạt lở, buộc Ban Tổ chức phải tạm hoãn, điều chỉnh lịch thi đấu để đảm bảo an toàn. Những cú đổ dốc nguy hiểm trở nên khó lường, tạo thêm sức ép cho các tay đua trẻ. Dẫu vậy, nhờ sự chủ động ứng phó, nỗ lực khắc phục của Ban Tổ chức cùng tinh thần thi đấu quả cảm của các vận động viên, toàn bộ 34 nội dung đã hoàn thành trọn vẹn. Hình ảnh những khuôn mặt trẻ lấm lem bùn đất, những cú ngã đổ máu, vận động vác xe đạp đứt xích chạy về đích... khiến các màn tranh tài vì thế càng trở nên kịch tính, giàu cảm xúc hơn.

Đội chủ nhà Phú Thọ giành được 11 huy chương nội dung xe đạp địa hình.

Trong bối cảnh khó khăn ấy, đội chủ nhà Phú Thọ càng cho thấy bản lĩnh, vượt chỉ tiêu đề ra với 11 huy chương, gồm 8 HCB, 3 HCĐ. Các tay đua như Nguyễn Thị Yến Nhi hay Trần Đình Thanh nhiều lần chỉ kém đối thủ sát nút, để lại nhiều tiếc nuối. Huấn luyện viên Đội tuyển Xe đạp Phú Thọ Trần Đại Nghĩa chia sẻ: Chúng tôi tiếc nuối vì chưa có được HCV, nhưng những tấm huy chương giành được cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các vận động viên trẻ. Điều đó chứng minh Phú Thọ hoàn toàn có thể vươn lên trong tương lai nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng.

Sau khi nội dung xe đạp địa hình kết thúc, ông Nguyễn Ngọc Vũ - Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam đã phân tích những dấu ấn đặc biệt của giải: Với 34 bộ huy chương được trao, nội dung xe đạp địa hình đã chứng kiến sự xuất sắc của đội Lào Cai; với Sơn La, không có nhiều sự đầu tư nhưng Sơn La lại cho thấy cách làm hiệu quả. Với An Giang có sự trở lại khi bất ngờ vươn lên xếp hạng Nhì toàn đoàn ở nội dung địa hình khi giành tới 6 HCV, 5 HCB và 10 HCĐ, bằng Lào Cai về tổng số huy chương giành được. An Giang đang từng bước cho thấy thành công trong công tác đào tạo trẻ.

Bên cạnh đó, thi đấu không tốt tại Giải vô địch Quốc gia, nhưng Nguyễn Văn Lãm đã lấy lại phong độ đúng lúc để giúp Thanh Hóa giành 5/5 HCV ở các nội dung thi đấu nam lứa tuổi U23. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với vận động viên này trước thềm SEA Games 33 khi anh nhiều khả năng sẽ là vận động viên đại diện cho Việt Nam thi đấu...

Nội dung xe đạp địa hình kết thúc cũng khép lại 11 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 đã để lại dấu ấn khó quên với sự kịch tính, bất ngờ trên đường đua, tinh thần vượt khó sau thiên tai và niềm tin vào thế hệ vận động viên kế cận. Trên trường đua của tỉnh Phú Thọ giàu truyền thống, những vòng bánh xe không chỉ xoáy sâu vào lòng khán giả những cảm xúc khó quên mà còn mở ra chặng đường mới đầy triển vọng cho thể thao nước nhà.

Hương Lan