Kiểm soát chặt dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè

Trước tình trạng một số bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm có dự phòng bằng vắc-xin đang có chiều hướng gia tăng, ngành y tế Phú Thọ đang đề ra nhiều giải pháp quan trọng và lâu dài nhằm kiểm soát chặt, không để các bệnh dịch truyền nhiễm lây lan trong cộng đồng.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, tại Hòa Bình cũ, mặc dù không ghi nhận ca sởi nào trong năm 2021-2022, nhưng dịch sởi đã gia tăng đột biến trong năm 2023-2025. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2025, có tới 114 ca mắc, trong đó có 1 ca tử vong liên quan đến bệnh sởi.

Cùng với đó, bệnh dại tại Vĩnh Phúc cũ cũng có chiều hướng gia tăng. Năm 2023 chỉ ghi nhận 1 ca mắc, năm 2024 có 2 ca, và trong 6 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận 3 ca mắc. Tại Hòa Bình cũ, từ năm 2023 đến nay ghi nhận 5 ca mắc bệnh dại và tất cả đều tử vong, tình hình bệnh dại đang diễn biến rất nghiêm trọng.

Tiêm, uống vắc- xin 5 trong 1 phòng bại liệt cho trẻ

Bệnh sốt phát ban nghi mắc sởi tại Vĩnh Phúc cũ đã cũng bùng phát mạnh trong 6 tháng đầu năm 2025 với 379 ca, tăng 379 ca so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh tay chân miệng, cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025 tại Hòa Bình cũ, chỉ tính nửa đầu năm 2025, số ca mắc đã vượt qua mức của năm 2024, với 168 ca so với 111 ca của năm trước. Tại Phú Thọ cũ đã tăng 37 ca so với năm 2024.

Các Bệnh lây nhiễm khác như cúm A/H5N1, ho gà, viêm não Nhật Bản, liệt mềm cấp và bại liệt nghi ngờ, đặc biệt là các bệnh lây truyền từ động vật sang người, như bệnh liên cầu lợn, bệnh than và xoắn khuẩn vàng da, mặc dù đã được giám sát và kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, việc kiếm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn đó là: Sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, không ít nhân viên tại các cơ sở ở Hòa Bình và Vĩnh Phúc đã nghỉ việc gây thiếu hụt nhân lực tại nhiều khoa, phòng. Nhiều vị trí chưa thể thay thế kịp thời, khiến công tác điều hành gặp khó khăn.

Cơ sở hạ tầng tại một số cơ sở của CDC đã xuống cấp nghiêm trọng, phân tán làm gia tăng sự khó khăn trong việc điều phối công việc giữa các cơ sở. Trang thiết bị y tế, máy tính phục vụ công việc chưa đủ số lượng, và nhiều thiết bị đã hỏng hóc hoặc có cấu hình thấp, không đáp ứng được nhu cầu công tác.

Đảm bảo tiêm đủ 3 mũi viêm não Nhật Bản cho trẻ em tại Trạm y tế xã Lai Đồng

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ đang rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức các khoa, phòng chuyên môn; đồng thời xây dựng các giải pháp bổ sung nhân lực thiếu hụt, đặc biệt là tại các cơ sở địa phương; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế. Trung tâm cũng sẽ ưu tiên nâng cấp và sửa chữa các cơ sở vật.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển giao quản lý trạm y tế xã về UBND xã, phường, Trung tâm sẽ phối hợp UBND xã trong việc xác định rõ trách nhiệm của các bên để triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó đào tạo nâng cao năng lực cán bộ trạm y tế nâng cao năng lực thực thi công tác y tế dự phòng; đảm bảo cung cấp vật tư, vắc xin, trang thiết bị kịp thời; tăng cường công tác tuyên truyền qua các kênh như loa phát thanh, mạng xã hội, để người dân hiểu và tham gia vào các chiến dịch tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung giám sát chặt dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết, sởi... phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được triển khai hiệu quả với mục tiêu đạt trên 95% ở trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư, tâm thần cũng sẽ được tỉnh quan tâm với các chương trình tầm soát và quản lý ca bệnh tại cộng đồng...

Tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch dành hơn 177 tỷ đồng để thực hiện các chương trình phát triển y tế dự phòng, trong đó hơn 50 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc sửa chữa và mua sắm trang thiết bị. Mục tiêu đưa công tác y tế dự phòng của tỉnh phát triển theo hướng bền vững và đồng bộ, trong đó là nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm các dịch bệnh và chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, cải thiện chất lượng các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh công tác truyền thông, và phát triển các dịch vụ y tế dự phòng.

Thúy Hằng