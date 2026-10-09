Kingsport trao hàng nghìn thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Hà Nội trong bối cảnh công tác người cao tuổi bước vào giai đoạn với nhiều yêu cầu mới. Sự kiện cũng ghi nhận sự đồng hành của Kingsport qua những hoạt động hướng đến sức khỏe cộng đồng.

Kingsport đồng hành cùng Đại hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 16/9/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 475 đại biểu đại diện cho gần 17 triệu cán bộ, hội viên người cao tuổi trên cả nước. Đại hội tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026 - 2031.

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra tại Hà Nội.

Trong chương trình, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII gồm 85 thành viên. Bà Đặng Bảo Uyên - Phó Tổng Giám đốc Kingsport - được bầu vào Ban Chấp hành khóa VII, khẳng định vai trò của Kingsport trong việc đồng hành cùng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gắn kết và cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng người cao tuổi.

Sự kiện cũng mở ra điểm kết nối phù hợp với định hướng mà Kingsport theo đuổi trong nhiều năm qua: Đưa chăm sóc sức khỏe chủ động đến gần hơn với các gia đình. Thành lập từ năm 2010, Kingsport đã không ngừng phát triển và chăm sóc các thế hệ Việt với ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập và thiết bị y tế, hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều thế hệ người Việt. Hành trình này được tiếp nối qua hệ thống showroom trên toàn quốc, giúp người dùng có thêm điều kiện tiếp cận và lựa chọn các thiết bị phù hợp với nhu cầu vận động, thư giãn và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Bà Đặng Bảo Uyên - Phó Tổng Giám đốc Kingsport.

Trao tặng 1.000 máy đo huyết áp đến các đại biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, Kingsport trao tặng 1.000 máy đo huyết áp đến các đại biểu tham dự, đại diện cho cộng đồng người cao tuổi trên cả nước. Không dừng ở hoạt động mang tính biểu trưng, thiết bị hướng đến nhu cầu theo dõi sức khỏe thường xuyên ngay tại nhà.

Đối với người cao tuổi, theo dõi huyết áp định kỳ là một trong những cách giúp chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe và nhận biết những thay đổi cần được lưu ý. Thấu hiểu điều này, Kingsport gửi trao món quà sức khỏe thiết thực với mong muốn thiết bị trở thành người bạn đồng hành mỗi ngày, cùng người cao tuổi sống khỏe chủ động.

Nghi thức trang trọng tại Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII.

Đồng thời, đây cũng là dấu mốc năm thứ 6 liên tiếp Kingsport đồng hành cùng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Trước đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Kingsport đã phối hợp triển khai nhiều chương trình trao tặng máy đo huyết áp tại các địa phương bên cạnh nhiều chương trình an sinh xã hội khác như hỗ trợ người cao tuổi phẫu thuật đục thủy tinh thể, đồng hành các chương trình văn nghệ liên hoan, cho đến cứu trợ các vùng bão lũ.

Đại biểu đại diện cho hội viên người cao tuổi cả nước tham dự Đại hội.

Từ những điểm trao tặng cụ thể, định hướng chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Kingsport được mở rộng thành một hành trình có quy mô lớn hơn.

Chuyến xe khoẻ mạnh Việt Nam tiếp tục hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Khởi xướng từ năm 2019, “Khỏe mạnh Việt Nam” được Kingsport xây dựng với định hướng lan tỏa lối sống khỏe chủ động và đưa thiết bị chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Chiến dịch hướng đến mục tiêu trao tặng 1 triệu thiết bị y tế cho cộng đồng, đồng thời quan tâm đến các nhóm người yếu thế và những lực lượng đang đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII.

Từ năm 2026, hình tượng “Chuyến xe khỏe mạnh Việt Nam” được phát triển để tiếp tục đưa các thiết bị chăm sóc sức khỏe đến nhiều miền, đồng thời mở rộng quy mô và tham gia thêm các hoạt động cộng đồng. Những chuyến xe vì thế không chỉ mang theo thiết bị, mà còn chuyển tải thông điệp về thói quen theo dõi và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Từ sự hiện diện tại Đại hội đến 1.000 máy đo huyết áp được trao tặng, cùng với “Chuyến xe khỏe mạnh Việt Nam”, Kingsport đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng đến nhiều địa phương, để thiết bị chăm sóc sức khỏe có thêm cơ hội đến gần hơn với người dân.