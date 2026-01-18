Kinh tế Phú Thọ tăng tốc những ngày cận Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhịp sống kinh tế trên địa bàn Phú Thọ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ các nhà máy, xưởng sản xuất trong khu, cụm công nghiệp đến những làng nghề truyền thống, từ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đến các chợ dân sinh, không khí lao động, mua bán khẩn trương lan tỏa khắp nơi.

Những ngày giáp Tết, công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment (CCN Đồng Thịnh, xã Sông Lô) hối hả làm việc, tăng ca sản xuất để kịp hoàn thành đơn đúng tiến độ.

Tại nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thời điểm cận Tết được ví như “nước rút” của cả năm. Nhiều dây chuyền vận hành hết công suất, công nhân làm việc tăng ca để kịp tiến độ giao hàng. Các ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, may mặc, linh kiện điện tử ghi nhận lượng đơn hàng tăng mạnh so với những tháng trước đó, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đầu năm mới.

Không khí lao động khẩn trương nhưng nét phấn chấn hiện rõ trên gương mặt người lao động. Việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện nhờ tăng giờ làm, tiền thưởng Tết và các chế độ phúc lợi đã tạo thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp. Với nhiều công nhân, những ngày tăng ca cuối năm không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành kế hoạch sản xuất mà còn là sự chuẩn bị thiết thực cho một cái Tết đủ đầy.

BHflex Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất bảng mạch in mềm (FPCB) - linh kiện điện tử công nghệ cao được sử dụng trong các thiết bị di động, ô tô, y tế và điện tử thông minh. Để phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, Công ty liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và thành lập bộ phận nghiên cứu - phát triển ngay tại nhà máy.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng, nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót. Những ngày này, các dây chuyền được vận hành tối đa công suất để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu lớn.

Ước năm 2025, doanh thu xuất khẩu của BHflex Vina tiếp tục tăng trưởng từ 10-20% so với năm 2024. Công ty tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động, với thu nhập bình quân gần 12 triệu đồng/người/tháng.

Sản xuất bản mạch điện tử tại Công ty TNHH BHFlex Vina, KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc.

Ở khu vực nông thôn, các làng nghề truyền thống cũng bước vào cao điểm sản xuất. Những lò bánh, xưởng chế biến nông sản, cơ sở làm miến, làm mộc, đồ thủ công mỹ nghệ đỏ lửa suốt ngày đêm. Sản phẩm làm ra đến đâu được thương lái thu mua đến đó, thị trường tiêu thụ rộng mở giúp người dân yên tâm bám nghề, giữ gìn sinh kế gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Tại xã Vĩnh Phú, địa phương có đến 5 làng nghề truyền thống và hàng chục nghề phụ, không khí sản xuất sôi động. Toàn xã có tới hơn 2.000 hộ làm nghề truyền thống như mộc, rèn..., tạo việc làm ổn định cho hơn 4000 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ khác.

Vừa hướng dẫn thợ làm các hoa văn, họa tiết cho một sản phẩm gỗ mỹ nghệ để chuẩn bị giao cho khách hàng, anh Hoàng Đức Khanh, thôn Văn Hà vừa chia sẻ với chúng tôi: Càng gần Tết thì lượng khách đặt hàng càng nhiều nên các hộ làm nghề phải tăng thợ, tăng giờ làm mới kịp tiến độ. Từ tháng trước, nhà tôi đã phải thuê thêm 4-5 thợ nữa nhưng nhiều khi vẫn phải làm việc đến 12 giờ đêm mới được nghỉ...

Bên cạnh nghề mộc ở thôn Văn Giang, Văn Hà, nghề rèn thôn Bàn Mạch cũng không kém phần sôi động. Với những sản phẩm chủ lực như dao, kéo và các công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp..., sản phẩm nghề rèn thôn Bàn Mạch không những tiêu thụ trong nước mà hiện đã xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Theo ông Trần Văn Trọng, chủ xưởng rèn Trọng Bình ở thôn Bàn Mạch: Với nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, các hộ làm nghề trên địa bàn xã phải ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất. Đặc biệt mỗi dịp Tết đến Xuân về, lượng hàng đặt thường tăng lên gấp đôi, gấp ba so với những ngày thường. Do vậy, dù đã tuyển thêm lao động thời vụ nhưng việc tăng ca đối với người lao động trong dịp này là điều bắt buộc.

Người lao động tại xưởng rèn Trọng Bình, thôn Bàn Mạch, xã Vĩnh Phú tất bật đóng gói sản phẩm để kịp giao hàng cho đối tác

Cùng với sản xuất, lĩnh vực thương mại - dịch vụ ghi nhận sự nhộn nhịp rõ nét. Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại đồng loạt tăng lượng hàng hóa, mở rộng thời gian phục vụ để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Từ thực phẩm tươi sống, hàng chế biến, bánh kẹo, đồ uống đến quần áo, đồ gia dụng, hoa cây cảnh, không khí mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn. Đáng chú ý, sức mua năm nay có xu hướng tăng so với cùng kỳ, phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng kinh tế và thu nhập.

Thị trường Tết từ lâu đã được xem là “phép thử” sức khỏe của nền kinh tế địa phương. Sức mua tăng, hàng hóa lưu thông thuận lợi không chỉ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh cải thiện doanh thu mà còn lan tỏa hiệu ứng tích cực đến nhiều ngành, lĩnh vực khác. Với Phú Thọ, cao điểm cận Tết năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thị trường nội địa trong việc duy trì nhịp tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố khó lường.

Việc sản xuất ổn định, thương mại sôi động đã góp phần tạo thêm nguồn thu ngân sách, tăng thu nhập cho người lao động và người sản xuất nhỏ lẻ. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp tự tin xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm mới, tránh tình trạng “trầm lắng” sau Tết.

Để thị trường Tết vận hành thông suốt, các ngành, địa phương trong tỉnh đã sớm vào cuộc với tinh thần chủ động. Công tác dự báo cung - cầu được tăng cường, nguồn hàng thiết yếu được chuẩn bị đầy đủ, đa dạng về chủng loại, bảo đảm chất lượng. Các phương án bình ổn thị trường được triển khai đồng bộ, chú trọng nhóm hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại. Việc bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt vận tải hàng hóa cũng được quan tâm, tạo điều kiện để hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân đang đến gần, những tín hiệu tích cực từ thị trường cận Tết cho thấy sức bật của kinh tế Phú Thọ. Đó là kết quả của sự năng động của doanh nghiệp, sự cần cù của người lao động và sự điều hành chủ động, linh hoạt của các ngành, địa phương, cùng hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

Quang Nam