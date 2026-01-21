Kịp thời cấp cứu, điều trị thành công bệnh nhân nam 25 tuổi rách tâm vị chảy máu

Mới đây, Phòng khám Nội soi Tiêu hóa - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một ca xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm cho bệnh nhân Lưu Văn Quân (sinh năm 2001, Quang Minh - Hà Nội).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng tái diễn nhiều lần, nôn ra chất nôn màu đen, đại tiện phân sẫm màu. Qua thăm khám và nội soi NBI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rách tâm vị với 2 điểm rách, kèm theo dấu hiệu mất máu trên xét nghiệm máu.

Rách tâm vị (Hội chứng Mallory-Weiss) là tình trạng rách niêm mạc tại vùng tiếp giáp giữa thực quản và dạ dày. Nguyên nhân thường gặp do nôn ói nhiều, ho dữ dội hoặc chấn thương, gây tăng áp lực ổ bụng đột ngột. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: Xuất huyết tiêu hóa nặng, gây mất máu, nguy cơ sốc. Thủng thực quản hoặc dạ dày khi vết rách lan rộng. Viêm trung thất, nhiễm trùng huyết. Nguy cơ tử vong, đặc biệt ở người có bệnh lý nền.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, ekip đã can thiệp nội soi kẹp clip cầm máu tại vị trí rách. Sau thủ thuật, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định huyết động, các chỉ số xét nghiệm trở về bình thường và được cho xuất viện, hẹn lịch tái khám.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với các dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, nôn dịch đen, mệt nhiều... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên