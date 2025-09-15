Kịp thời cấp cứu nguời bệnh trong giờ vàng

Bệnh viện đa khoa tỉnh vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời người bệnh H.X.L (63 tuổi, trú tại Sông Lô, Phú Thọ) đột ngột xuất hiện các dấu hiệu đột quỵ và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, dẫn đến nguy kịch.

Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện can thiệp lấy huyết khối

Theo lời kể của gia đình, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng hôn mê, gọi hỏi không trả lời. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại đây, người bệnh rơi vào tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 8 điểm), suy hô hấp, nghi ngờ sặc phổi, kèm theo giảm cử động nửa người bên trái. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống nội khí quản, hội chẩn với bác sĩ đột quỵ và thống nhất đưa người bệnh đi chụp CT scanner 128 dãy sọ não khẩn cấp.

Bác sỹ thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho người bệnh

Kết quả cho thấy người bệnh bị tắc động mạch thân nền – một trong những thể vô cùng nguy hiểm của đột quỵ não, nếu không xử trí kịp thời sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí tử vong. Sau đó, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Trung tâm Đột quỵ và chỉ định can thiệp mạch não số hóa xóa nền (DSA) lấy huyết khối.

Điều dưỡng viên hỗ trợ người bệnh tập phục hồi chức năng

Trong quá trình can thiệp, các bác sỹ đã lấy ra 2 cục huyết khối, tái thông hoàn toàn mạch máu não. Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo, tự ngồi dậy và giao tiếp khá tốt. Hiện tại, người bệnh tiếp tục được tập phục hồi chức năng tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Linh Nguyễn