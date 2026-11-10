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Ký kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Ngày 10/11, tại tỉnh Tuyên Quang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Ký kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang ký kết chương trình phối hợp.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ tại 2 xã Lũng Cú, Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, tập trung vào các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao năng lực chuyển đổi số; đẩy mạnh các hoạt động an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Mục tiêu đến năm 2030, chương trình phấn đấu vận động trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo; hỗ trợ 6 mô hình sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn; vận động xây dựng 4 nhà “Mái ấm tình thương” tại 2 xã.

Hằng năm, tại mỗi xã sẽ tổ chức ít nhất một cuộc truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con và xây dựng gia đình. Đồng thời, tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ.

Ký kết chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ trao quà tặng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và 2 xã Lũng Cú, Sà Phìn.

Với phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 không chỉ hướng tới hỗ trợ vật chất trước mắt mà còn chú trọng tạo sinh kế lâu dài, nâng cao năng lực và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của phụ nữ. Qua đó, góp phần chăm lo an sinh xã hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Thu Hoài


Thu Hoài

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Chương trình Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ Bộ đội biên phòng Phát triển kinh tế Chăm sóc sức khỏe học sinh có hoàn cảnh khó khăn Gia đình hạnh phúc tổ chức
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