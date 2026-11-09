Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở

Theo số liệu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 346 nghìn cán bộ, công nhân, viên chức, lao động là đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt tại 1.541 đơn vị. Quy mô đoàn viên lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ - Vì sự phát triển toàn diện của trẻ thơ” cho cán bộ công đoàn các cấp.

Thực tiễn cho thấy, tại những đơn vị, doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở năng động, nhiệt huyết, am hiểu pháp luật và có kỹ năng đối thoại, quan hệ lao động luôn duy trì được sự ổn định, hài hòa, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ được quan tâm, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Ngược lại, nơi nào cán bộ công đoàn còn rụt rè, kiêm nhiệm quá tải hoặc thiếu kỹ năng đối thoại, nơi đó phong trào dễ rơi vào hình thức, quyền lợi của NLĐ đôi khi chưa được bảo đảm thỏa đáng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được LĐLĐ tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ gốc.

Qua đánh giá sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn, sắp xếp đồng bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành thông suốt, không để gián đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.Để tạo chuyển biến thực chất, LĐLĐ tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đổi mới toàn diện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 18 lớp tập huấn cho gần 4.000 lượt cán bộ công đoàn các cấp về nghiệp vụ chính sách, pháp luật, nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn, công tác nữ công, chuyển đổi số, sử dụng công nghệ Al trong hoạt động công đoàn...

Đồng chí Nguyễn Huyền Ngọc - Chủ tịch Công đoàn xã Phù Ninh cho biết: “Nội dung các lớp tập huấn đi sâu vào những vấn đề, kỹ năng thực tế trong quá trình triển khai các hoạt động, phong trào của tổ chức công đoàn, phù hợp với nhu cầu, sự phát triển của lực lượng công nhân lao động các đơn vị. Thông qua lớp bồi dưỡng, tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp nâng cao kỹ năng hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ, triển khai hiệu quả các hoạt động thương lượng, đối thoại, giúp doanh nghiệp bảo đảm tốt các chế độ, chính sách. Nhờ đó, NLĐ ngày càng tin tưởng tổ chức công đoàn, yên tâm làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, nhất là với những cán bộ mới tham gia công tác công đoàn. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức sinh hoạt định kỳ, thực hiện đối thoại với người sử dụng lao động.

Việc nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong phối hợp với chính quyền, các tổ chức liên quan và người sử dụng lao động, đảm bảo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Với tinh thần đổi mới, hướng mạnh về cơ sở và bám sát thực tiễn, LĐLĐ tỉnh từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giàu nhiệt huyết và trách nhiệm. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phong trào công nhân, đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thu Hà