Kỷ lục gia Ngoại hạng Anh giải nghệ ở tuổi 40

James Milner quyết định treo giày ở tuổi 40, khi đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh qua 24 mùa giải.

Tể từ khi ra mắt năm 2002, Milner đã đá 658 trận Ngoại hạng Anh lần lượt trong các màu áo Leeds, Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool và Brighton. Kỷ lục về số trận tại sân chơi này trước đó thuộc về Gareth Barry với 653 trận giai đoạn 1998-2018, và cột mốc này bị Milner xô đổ hồi tháng 2/2026.

James Milner ăn mừng trong trận đấu Sunderland – Brighton ở sân Ánh sáng, Sunderland, Anh ngày 14/3/2026. Ảnh: Reuters

Milner bắt đầu sự nghiệp nhà nghề ở đội bóng nơi anh đi lên từ học viện là Leeds, khi chào sân Ngoại hạng Anh ở tuổi 16 và 356 ngày. Từ đó, cầu thủ đa năng này lần lượt khoác áo thêm 5 đội khác thuộc hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù, là Newcastle, Villa, Man City, Liverpool rồi Brighton.

Gắn bó với Brighton ba năm qua từ khi đầu quân theo diện cầu thủ tự do, Milner hết hợp đồng trong tháng 6 này. Anh nhận được đề nghị gia hạn thêm một năm, nhưng các cuộc thảo luận, lão tướng 40 tuổi quyết định đây là thời điểm thích hợp để dừng lại.

“Từ trận ra mắt năm 16 tuổi trong màu áo Leeds và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh lúc đó, tôi chưa bao giờ dám mơ về chặng đường mà mình đã đi qua”, Milner viết trên Instagram ngày 1/6. “Đến tận năm ngoái, khi tưởng chừng không thể nhấc chân lên nổi, tôi vẫn có thể trở lại để cùng Brighton giành vé dự Cup châu Âu lần thứ hai trong lịch sử CLB ở tuổi 40”.

Theo Milner, những trải nghiệm khi lần lượt khoác áo Newcastle, Villa, Man City, Liverpool, Brighton và cả một tháng tại Swindon năm 2003 là những đặc ân. Anh thừa nhận may mắn được trải qua những thời khắc khó quên, từ cuộc chiến trụ hạng khốc liệt cho đến những giây phút gương cao cup vô địch, được đá các Cup châu Âu và chơi cho tuyển Anh.

James Milner ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Leeds trước Everton tại sân Elland Road vào ngày 13/4/2004. Ảnh: Reuters

"Tôi rời xa sân cỏ với niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn cùng những kỷ niệm sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại. Bóng đá đã trao cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, và tôi sẽ luôn biết ơn những cơ hội mà môn thể thao này mang lại", Milner khép lại thông báo.

Trong 20 năm chơi bóng, Milner sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ. Với Man City giai đoạn 2010-2015, anh đoạt hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Cup FA và một Cup Liên đoàn. Cùng Liverpool giai đoạn 2015-2023, Milner giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn và đỉnh cao là Champions League 2019. Ngoài ra, anh còn đá 61 lần khoác áo tuyển Anh và góp mặt ở hai kỳ Euro cùng hai kỳ World Cup

Manuel Pellegrini, một trong các HLV của Milner tại Etihad, từng ca ngợi anh là “cầu thủ toàn diện nhất bóng đá Anh”. Mức độ chuyên nghiệp và tỉ mỉ của Milner còn được minh chứng qua việc anh tự học tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp tốt hơn với các đồng đội. Sau này, anh áp dụng nguyên tắc chỉ nói tiếng Tây Ban Nha ở nhà để giúp hai con nhỏ sử dụng thành thạo ngôn ngữ này. “Tôi là một kẻ bướng bỉnh như vậy đấy”, anh từng hóm hỉnh chia sẻ.

James Milner trong màu áo của các CLB khác nhau, bên dưới là những danh hiệu cao quý từng giành được trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Instagram/James Milner

Tháng 2/2026, đồng đội cũ tại Man City, Nedum Onuoha, nhận xét Milner là người “đi trước thời đại” về tư duy chuyên nghiệp. Trong khi, cựu tiền đạo Leeds là Michael Bridges, thì nhớ lại bước chuyển mình không chút bỡ ngỡ của Milner từ một học sinh trung học thành cầu thủ đội một của sân Elland Road. Bridges cũng bật mí Milner chỉ uống nước trái cây Ribena Toothkind trong những buổi tối tụ tập ăn mừng ngập bia rượu của toàn đội.

Năm 16 tuổi, khi còn sống trong học viện YTS của Leeds, một điều khoản trong bản hợp đồng trị giá 94 USD mỗi tuần của anh là phải dọn dẹp phòng thay đồ sau các trận của đội một mà anh vừa tham gia. Rất đúng phong cách Milner, người lúc đó còn có nhiệm vụ hằng ngày là lau giày cho đội trưởng đội U18, anh chẳng hề nề hà hay tỏ ra khó chịu.

Nếu khiêm tốn và tính kỷ luật là bệ phóng cho sự nghiệp trường tồn của Milner, thì tinh thần chiến đấu máu lửa cũng là một yếu tố quan trọng chẳng kém. Cựu thủ thành Steve Harper - người từng là “vua phóng phi tiêu” không có đối thủ tại Newcastle - nhớ lại việc tân binh Milner ngay lập tức cướp ngôi vị của mình, từ đó gắn chặt với biệt danh “Súng máy Milner”.

Được biết đến với cái tên thân thương “Milly”, Milner có thể đá hậu vệ cánh, tiền vệ cánh và thậm chí là trung phong dạt cánh khi cần, bên cạnh vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Milner có được những người bạn và người hâm mộ ở mọi CLB anh đi qua. “Anh ấy là chất keo kết dính mọi thứ, một hình mẫu hoàn hảo”, Onuoha từng miêu tả.

Theo vnexpress.net