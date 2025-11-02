Làm giàu từ nông nghiệp hiện đại

Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh Cà Mau khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai, không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Nông nghiệp khẳng định vai trò trụ cột

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau đạt nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung và nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thành quả ấy là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của người nông dân Cà Mau.

Mô hình nuôi cua đinh của ông Hà Việt Thắng cho thu nhập cao.

Trên địa bàn tỉnh, nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cải tiến mô hình sản xuất để gia tăng hiệu quả kinh tế. Một trong những điển hình là mô hình nuôi cua đinh của ông Hà Việt Thắng ở ấp Thuận Lợi B (xã Tân Thuận). Hiện ông nuôi khoảng 500 con cua đinh, mỗi con đạt trọng lượng từ 4-6 kg, bán ra thị trường với giá 300-350 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận mang lại khoảng 350-400 triệu đồng/năm.

Ông Thắng chia sẻ: “Cua đinh rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, ít dịch bệnh, đầu ra ổn định. Tôi luôn học hỏi kỹ thuật mới, chăm sóc đúng quy trình để nâng cao hiệu quả nuôi”.

Tại ấp Đòn Dong (xã Trần Văn Thời), ông Trần Út Năm phát triển mô hình trồng ổi lê nữ hoàng với 350 gốc trên diện tích 4 công đất, mang lại thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm, trong đó riêng cây ổi chiếm hơn 100 triệu đồng. “Ổi lê nữ hoàng có vị ngọt, giòn, dễ tiêu thụ nên cho nguồn thu ổn định”, ông Năm cho biết.

Mô hình trồng ổi lê nữ hoàng của ông Trần Út Năm.

Bên cạnh các mô hình chăn nuôi và cây ăn trái, nhiều nông dân còn tiên phong áp dụng công nghệ trong trồng rau màu, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp số. Tiêu biểu là ông Nguyễn Trọng Phối (ấp Đòn Dong) trồng rau trên diện tích 3.000 m2 với các loại như quế, ngò om, rau cần... Khoảng một năm nay, ông lắp đặt hệ thống tưới nước tự động điều khiển qua ứng dụng điện thoại thông minh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng năng suất. Nhờ đó, thu nhập bình quân của gia đình ông đạt khoảng 150 triệu đồng/năm.

Ông Phối chia sẻ: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu thế tất yếu. Ứng dụng công nghệ giúp tôi tiết kiệm thời gian, công sức mà hiệu quả lại cao hơn rõ rệt”.

Hệ thống tưới rau tự động điều khiển qua ứng dụng điện thoại của ông Nguyễn Trọng Phối.

Những mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn cụ thể hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo bước bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Thúc đẩy phát triển “Tam nông”

Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, Cà Mau tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong giai đoạn 2025-2030. Tỉnh đặt trọng tâm vào ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Người dân nông thôn tận dụng đất trống quanh nhà trồng rau màu, tăng thu nhập ổn định.

Song song đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực nông thôn, tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, tỉnh tăng cường liên kết “4 nhà” (Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân) nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín, đảm bảo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Từ những mô hình hiệu quả và sự chủ động ứng dụng công nghệ, có thể thấy người nông dân Cà Mau hôm nay không chỉ là chủ ruộng, chủ vườn mà còn là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế nông thôn. Họ đang hiện thực hóa khát vọng làm giàu chính đáng bằng ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống.

Nguồn baocamau.vn