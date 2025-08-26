Lần đầu tiên lịch sử Đảng được đưa vào không gian số

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện, tích hợp cả không gian thực và không gian số. Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, đưa lịch sử đến gần hơn với nhân dân.

Triển lãm chuyên đề “95 năm cờ Đảng soi đường" diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8-5/9, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động đến mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh và tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại triển lãm chuyên đề “95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Hành trình vinh quang”.

Điểm nhấn nổi bật của Triển lãm chuyên đề “95 năm cờ Đảng soi đường” chính là hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài đều có thể “dạo bước” qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm.

Đặc biệt, hệ thống Chat AI và robot hướng dẫn được triển khai để hỗ trợ tức thì. Với công nghệ này, mỗi người tham quan đều có một hành trình “cá nhân hóa”: được chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.

Bên cạnh triển lãm trực tiếp, chúng tôi triển khai triển lãm trực tuyến 3D trên không gian số, giúp người dân khắp cả nước, kiều bào ở nước ngoài đều có thể tham quan đầy đủ các phân khu với hình ảnh chân thực, tương tác dễ dàng. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc sản phẩm VCCorp/Admicro

Công nghệ đa giác quan giúp lịch sử trở nên sống động

Không dừng lại ở không gian trực tuyến, triển lãm còn ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam:

Sách tương tác mapping: 13 kỳ Đại hội Đảng được tóm tắt súc tích, mỗi trang sách mở ra một câu chuyện lịch sử sinh động, khiến quá khứ như đang chuyển động ngay trước mắt.

Tường “Triệu cánh tay – Một niềm tin”: Không gian cộng đồng, nơi mỗi người dân có thể để lại dấu ấn niềm tin vào hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

AR và VR: Công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo đưa người xem “trở về” những thời khắc lịch sử. Từ chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” đến hình ảnh “Cờ Đảng soi đường”, công nghệ không chỉ tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ, mà còn khơi dậy cảm xúc tự hào sâu lắng.

Người tham quan giờ đây không chỉ nhìn thấy lịch sử, mà còn có thể chạm, cảm nhận và đồng hành cùng lịch sử. Đảng không còn là khái niệm xa vời, mà gần gũi trong từng bước chân, từng trải nghiệm.

“Vừa chạy vừa xếp hàng” để kịp tiến độ

Đằng sau thành công của triển lãm là một hành trình nỗ lực phi thường. Với yêu cầu kỹ thuật đặc thù và tiến độ gấp gáp, đội ngũ triển khai đã huy động hơn một trăm kỹ sư công nghệ làm việc gần như “xuyên ngày đêm”. Các đối tác hàng đầu như Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio cùng góp sức, từ hạ tầng số, server, AR/VR chuyên dụng đến nền tảng trực tuyến 3D.

Khó khăn lớn nhất không chỉ là thời gian, mà còn là yêu cầu chính xác trong việc tái hiện hiện vật và không gian lịch sử. Đội ngũ kỹ sư phải làm việc song song với các nhà sử học, chuyên gia mỹ thuật để bảo đảm vừa chuẩn xác, vừa có tính nghệ thuật. Nhiều lần thử nghiệm, nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng đã tạo nên một triển lãm “kép” – vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa uy nghiêm, vừa gần gũi.

Đây là một dự án quy mô rất lớn và yêu cầu kỹ thuật đặc thù. Để đáp ứng, chúng tôi đã huy động nguồn lực tổng thể từ lãnh đạo cấp cao, đội ngũ sản phẩm, kỹ sư công nghệ đến các đối tác hàng đầu trong ngành trong từng lĩnh vực, chúng tôi hợp tác với Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio để triển khai các giải pháp hạ tầng và nền tảng số quy mô lớn, bảo đảm tính nghệ thuật, độ chi tiết và sự chính xác trong việc tái hiện hiện vật, không gian lịch sử. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc sản phẩm VCCorp/Admicro

Công nghệ và khát vọng truyền lửa lịch sử

Triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường” là minh chứng rằng lịch sử không hề khô cứng. Khi được hỗ trợ bởi công nghệ, lịch sử trở thành hành trình đa giác quan, sống động và gần gũi.

Đây không chỉ là sự kiện kỷ niệm, mà còn là bước đi tiên phong của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống. Công nghệ đã giúp lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại, để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau không chỉ biết, mà còn yêu, trân trọng và tự hào về Đảng, về con đường dân tộc đã chọn.

