Lan tỏa sức mạnh toàn dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mâu thuẫn trong khu dân cư được hòa giải kịp thời, những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) được xử lý ngay từ khi mới phát sinh hay những tình huống cứu nạn, cứu hộ diễn ra giữa đời thường... Tất cả đã được tái hiện chân thực bằng hình thức sân khấu hóa tại Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 (vòng sơ khảo). Những câu chuyện có thật không chỉ tạo dấu ấn tại hội thi mà còn cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi là một lát cắt phản ánh bức tranh lớn hơn về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh.

Những câu chuyện từ cơ sở

Theo Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi là một trong nhiều hoạt động nhằm tiếp tục phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Thông qua hội thi sẽ tiếp tục lan tỏa những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay, cách làm sáng tạo để các địa phương học tập và vận dụng. Từ những tình huống rất đời thường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có thêm kỹ năng xử lý linh hoạt, đúng quy định, góp phần phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng.

Hội thi Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi chỉ là một lát cắt nhỏ phản ánh bức tranh lớn hơn về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Phong trào không dừng ở những đợt phát động mang tính thời điểm mà đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn ở địa phương.

Hàng năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức rộng khắp tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp với nhiều hoạt động phong phú. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tham gia giữ gìn ANTT.

Bám sát địa bàn, lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Quy Đức đã vận động thành công nhiều trường hợp giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Cùng với đổi mới nội dung, công tác tuyên truyền cũng được triển khai theo hướng gần dân, sát dân và phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh hàng trăm nghìn buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng Công an còn đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội, xây dựng các video tuyên truyền, tăng cường hình thức sân khấu hóa các tình huống thực tế để chuyển tải quy định pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu. Chính sự đổi mới ấy đã giúp phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng thấm sâu vào đời sống, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân.

Lan tỏa sức mạnh toàn dân

Một trong những điểm sáng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là việc phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong bảo đảm ANTT. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” được duy trì thường xuyên, trở thành cầu nối để người dân trực tiếp phản ánh tình hình địa bàn, góp ý xây dựng lực lượng Công an. Trong 10 năm qua, nhiều ý kiến đã được tiếp thu, giải quyết kịp thời; quần chúng Nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vận động thu hồi súng và vũ khí, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Lực lượng Công an xã Đà Bắc tích cực tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực, tỉnh tiếp tục kiện toàn lực lượng nòng cốt ở địa bàn dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 5.049 Tổ bảo vệ ANTT với 15.284 thành viên; đồng thời tổ chức nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật và nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho lực lượng này.

Thực tiễn cho thấy, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng, hòa giải mâu thuẫn và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Cùng với đó, nhiều mô hình tự quản tiếp tục được củng cố và nhân rộng theo hướng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Cán bộ Công an xã Lạc Sơn tham gia làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, giúp dân thu hoạch lúa.

Tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh duy trì 29 loại mô hình với 1.488 điểm mô hình cùng 5 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Những mô hình như “Camera an ninh”, “5 tự quản về ANTT”, “4 an toàn”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Đội tuyên truyền bảo đảm ANTT”... đã thực sự trở thành “tai mắt” của lực lượng Công an, phát huy hiệu quả trong phòng ngừa và giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa bàn, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lực lượng Công an xã Tiền Phong phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia giúp người dân sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thực tiễn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 đã khẳng định, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân thì ở đó phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Vì vậy, việc tiếp tục củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhân rộng các mô hình tự quản, phát huy vai trò của người có uy tín và các tổ chức quần chúng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Mạnh Hùng