Lan toả văn hoá đọc và tình yêu sách đến học sinh xã Thung Nai

Những ngày đầu năm học mới 2025 - 2026, không gian Trường TH&THCS Bắc Phong, xã Thung Nai rộn ràng và ấm áp hơn khi Dự án “Tủ sách dùng chung - Sách, Âm nhạc và những ước mơ Thiên văn” chính thức trao tặng gần 200 đầu sách cho thầy và trò nhà trường. Đây là hành trình đầy ý nghĩa do nhóm học sinh các trường học ở Hà Nội khởi xướng, tiếp nối truyền thống lan toả văn hoá đọc đến các vùng miền còn nhiều khó khăn.

Em Trần Nhật Minh – học sinh lớp 10 Anh 2, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng nhóm chia sẻ về Dự án.

Trần Nhật Minh và các bạn trong nhóm Dự án mang những cuốn sách ý nghĩa tới học sinh các địa phương còn nhiều khó khăn.

Trong buổi tặng sách, em Trần Nhật Minh – học sinh lớp 10 Anh 2, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng nhóm Dự án chia sẻ: Sách giúp chúng ta mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn và chạm tới ước mơ. Âm nhạc làm cho việc đọc sách thêm thi vị, còn thiên văn học là biểu tượng cho khát vọng vươn xa. Em mong rằng các bạn học sinh nơi đây, mỗi ngày hãy dành thời gian đọc vài trang sách để thấy cuộc sống rộng mở hơn...

Được biết, khởi nguồn từ những thói quen giản dị khi được mẹ đọc truyện trước giờ đi ngủ, Minh đã nuôi dưỡng tình yêu sách suốt từ thuở bé. Lên cấp 2, cậu say mê những cuốn khoa học, nhiều đêm ngắm bầu trời đầy sao để rồi ước mơ tìm hiểu vũ trụ. Tình yêu ấy không chỉ thôi thúc Minh học tập mà còn truyền cảm hứng để cùng các bạn đồng hành trong dự án thiện nguyện mang sách, âm nhạc và tri thức đến những vùng còn thiếu thốn.

Các học sinh nhóm Dự án và học sinh Trường TH&THCS Bắc Phong hát những ca khúc ý nghĩa về thầy cô, mái trường.

Không chỉ dừng lại ở việc đọc, Dự án còn khuyến khích các em viết cảm nhận, vẽ tranh minh hoạ về cuốn sách yêu thích, hay cùng nhau hát những ca khúc ý nghĩa về thầy cô, mái trường. Sự kết hợp giữa sách và âm nhạc đã biến tủ sách thành một không gian văn hoá đa sắc màu, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng của tuổi trẻ.

Thung Nai là xã miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao, nhiều em học sinh còn thiếu sách vở. Trong bối cảnh đó, Dự án không chỉ là nguồn tri thức mà còn là món quà tinh thần, mở ra những chân trời mới cho con em nơi đây. Không khí tại buổi lễ trao tặng thật đầm ấm, thân tình, các học sinh Trường TH&THCS Bắc Phong được tham gia đọc sách chung, chia sẻ cảm nhận về cuốn sách yêu thích, tham gia trò chơi đố vui có thưởng. Niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt các em khi lần đầu tiên được chạm vào những trang sách mới, phong phú về thể loại.

Trường TH&THCS Bắc Phong, xã Thung Nai tặng giấy khen cho các thành viên Dự án.

Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường TH&THCS Bắc Phong xúc động bày tỏ: Đây là món quà vô cùng quý giá, góp phần khích lệ học sinh nơi đây yêu sách, ham học hỏi hơn. Nhà trường sẽ duy trì hoạt động đọc sách thường xuyên, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, khuyến khích học sinh lan toả tinh thần đọc đến gia đình và cộng đồng. Nhân dịp này, nhà trường cũng tặng Giấy khen cho các em đã có thành tích xuất sắc trong Dự án “Tủ sách dùng chung - Sách, Âm nhạc và những ước mơ Thiên văn” như một sự ghi nhận, khích lệ tinh thần tuổi trẻ giàu nhiệt huyết. Những tấm giấy khen giản dị không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực để các em tiếp tục hành trình chia sẻ tri thức...

Thành viên Dự án trao tặng sách cho học sinh trường TH&THCS Bắc Phong, xã Thung Nai.

Đây là lần thứ 5 Dự án đến với học sinh nông thôn, miền núi. Mỗi đợt, có từ 2 - 3 trường được nhận tủ sách với khoảng 200 đầu sách, mỗi đầu sách có từ 1 - 3 bản. Những cuốn sách đa dạng từ văn học, kỹ năng, khoa học đến khám phá vũ trụ đã thực sự trở thành người bạn đồng hành mới của học sinh các địa bàn được trao tặng sách.

PGS.TS Trần Thị Thanh Bình, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 và các thành viên Dự án trao đổi về các cuốn sách cùng học sinh nhà trường.

PGS.TS Trần Thị Thanh Bình, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 – người kết nối Dự án đánh giá: Dự án “Tủ sách dùng chung - Sách, Âm nhạc và những ước mơ Thiên văn” đã đi qua nhiều trường học, mang văn hoá đọc đến hàng ngàn học sinh. Tôi tin rằng, từ những trang sách hôm nay, các em sẽ tạo dựng thói quen tốt, nuôi dưỡng ước mơ lớn và lan toả sự tử tế trong cuộc sống. Dự án không chỉ trao đi sách, mà còn trao niềm tin ở bất cứ nơi đâu, dù thành thị hay miền núi, mỗi học sinh đều có quyền được tiếp cận tri thức. Và hơn hết, chính từ những trang sách giản dị ấy, biết đâu sẽ nảy mầm nên những nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ sư tương lai – những người góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Hương Lan