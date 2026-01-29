Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Sáng 29/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình và Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Đảng ủy, UBND phường Hòa Bình, phường Thống Nhất cùng lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh báo cáo với Bác những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh thời gian qua.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Bác, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Tại đây, đoàn đại biểu đã báo cáo với Bác những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp, đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dành phút mặc niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng cán bộ, Nhân dân hai phường Hòa Bình, Thống Nhất nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình, phường Thống Nhất. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình hiện là nơi an nghỉ của 307 liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh thắp hương trên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống nhân văn, nghĩa tình tốt đẹp của dân tộc trong đời sống xã hội hôm nay.

Hồng Duyên