Lập Thạch xử lý vụ vứt 18 con lợn chết ra môi trường

Ngày 13/10, UBND xã Lập Thạch đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng và chôn lấp 18 con lợn chết bị vứt tại cánh đồng Chang, thôn Tam Đồng, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh.

Lực lượng chức năng xã Lập Thạch xử lý xác lợn chết do người dân vứt bên lề đường nội đồng.

Theo thông tin từ địa phương, số lợn chết có trọng lượng trung bình khoảng 80kg mỗi con. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người vứt xác lợn chết là người dân xã Hợp Lý. Công an xã Lập Thạch đang xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Trước tình trạng trên, chính quyền xã Lập Thạch khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm vắc-xin cho vật nuôi theo kế hoạch.

Khi phát hiện vật nuôi chết bất thường, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không tự ý vứt xác động vật ra nơi công cộng, ao, hồ, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng