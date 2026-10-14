Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lập Thạch xử lý vụ vứt 18 con lợn chết ra môi trường

Ngày 13/10, UBND xã Lập Thạch đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tiêu độc, khử trùng và chôn lấp 18 con lợn chết bị vứt tại cánh đồng Chang, thôn Tam Đồng, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh.

Lập Thạch xử lý vụ vứt 18 con lợn chết ra môi trường

Lực lượng chức năng xã Lập Thạch xử lý xác lợn chết do người dân vứt bên lề đường nội đồng.

Theo thông tin từ địa phương, số lợn chết có trọng lượng trung bình khoảng 80kg mỗi con. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người vứt xác lợn chết là người dân xã Hợp Lý. Công an xã Lập Thạch đang xem xét xử lý vụ việc theo quy định.

Trước tình trạng trên, chính quyền xã Lập Thạch khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm vắc-xin cho vật nuôi theo kế hoạch.

Khi phát hiện vật nuôi chết bất thường, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không tự ý vứt xác động vật ra nơi công cộng, ao, hồ, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ô nhiễm môi trường Lực lượng chức năng Xử lý thôn tam Đồng Phòng chống dịch bệnh tiêu độc khử trùng Nguy cơ Cánh đồng Chôn lấp Chỉ đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sáng đường quê, ấm lòng dân

Sáng đường quê, ấm lòng dân
2026-10-14 15:55:00

baophutho.vn Khi màn đêm buông xuống những bản làng ở xã vùng cao Vân Sơn, những con đường quanh co giữa núi rừng giờ đây đã bừng sáng. Trong dịp Đêm hội...

Chuyện về “nếp nhà” hiếu học

Chuyện về “nếp nhà” hiếu học
2026-10-13 16:19:00

baophutho.vn Ở khu 4, xã Vĩnh Chân, gia đình ông Lê Văn Thà là một trong những gia đình tiêu biểu được giới thiệu tham dự Đại hội tôn vinh các mô hình học...

Phú Thọ còn 487 thôn đặc biệt khó khăn

Phú Thọ còn 487 thôn đặc biệt khó khăn
2026-10-13 14:37:00

baophutho.vn Theo Quyết định số 803/QĐ-BDTTG ngày 20/9/2026 của Bộ trưởng Bộ dân tộc và Tôn giáo về việc công bố Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long