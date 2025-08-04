Lễ chào cờ đầu tháng và nghe kể chuyện về Bác Hồ

Sáng 4/8, Đảng ủy, UBND xã Thanh Ba (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cũ) tổ chức nghi lễ chào cờ đầu tháng và nghe kể chuyện về Bác Hồ “Câu chuyện Chiếc đồng hồ”. Đây là buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tiên của 2 cơ quan Đảng và cơ quan UBND xã; là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã.

Sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, trang trọng, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đảng viên Chi bộ Ban xây dựng Đảng và Trung tâm chính trị xã kể câu chuyện “Chiếc đồng hồ” - một câu chuyện ngắn nhưng sâu sắc cần suy ngẫm và học tập từ những điều bình dị mà cao quý của Bác Hồ.

Việc duy trì hoạt động chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Đảng với Nhân nhân. Qua đó giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Mạnh – xã Thanh Ba