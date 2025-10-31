Liên bang Nga tái kích hoạt căn cứ không quân tại Syria sau sáu tháng tạm dừng

Từng có lo ngại rằng việc mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự ở Syria sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với Liên bang Nga, trong bối cảnh Moskva đang đối đầu ngày càng gay gắt với Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Kênh United24media tối 30/10 dẫn thông tin đăng tải cùng ngày trên Bloomberg cho biết Liên bang Nga đã nối lại các chuyến bay quân sự tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria sau sáu tháng tạm dừng hoạt động, cho thấy dấu hiệu hợp tác được khôi phục với Damascus sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị phế truất.

Căn cứ vào dữ liệu theo dõi chuyến bay do Bloomberg trích dẫn, ít nhất hai máy bay quân sự của Liên bang Nga, gồm một máy bay vận tải Il-62M và một máy bay vận tải hạng nặng An-124-100, đã hạ cánh xuống thành phố Latakia, nơi đặt căn cứ Hmeimim, kể từ cuối tháng 10. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin xác nhận rằng Moskva đang khôi phục hoạt động bay đến cơ sở này.

Căn cứ không quân Hmeimim cùng cảng hải quân Tartus vẫn là hai tài sản quân sự chiến lược nhất của Liên bang Nga tại Trung Đông, đóng vai trò trung tâm hậu cần cho các chiến dịch của Moskva ở châu Phi và Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, theo Bloomberg, tương lai của hai căn cứ này bị đặt dấu hỏi sau khi ông Assad rời đất nước chay sang Moskva lưu vong gần một năm trước và được thay thế bởi chính phủ chuyển tiếp của Syria do Tổng thống Ahmed Al-Sharaa lãnh đạo.

Việc mất quyền kiểm soát một trong hai căn cứ này sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với Moskva, trong bối cảnh nước này gần bốn năm sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vẫn đang đối đầu ngày càng gay gắt với Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông Sharaa hai lần trong năm nay, và Washington cùng Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria nhằm khuyến khích ổn định chính trị.

Vào ngày 15/10 vừa qua, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Sharaa tại Moskva, trong đó theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vấn đề quy chế của các căn cứ quân sự là trọng tâm nghị sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria, ông Murhaf Abu Qasra, trong tuần này.

Các nguồn tin của Bloomberg cho biết, ngay cả khi Liên bang Nga duy trì hiện diện quân sự tại Syria, quy mô hoạt động của nước này có thể sẽ thu hẹp so với thời kỳ trước khi ông Assad bị phế truất.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, phái đoàn Bộ Ngoại giao Syria đã đến Moskva để mở lại đại sứ quán và khôi phục các dịch vụ lãnh sự.

Phát biểu hôm thứ Tư (29/10) tại Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út), Tổng thống Sharaa cho biết chính phủ của ông đang tìm kiếm đầu tư nước ngoài để tái thiết Syria sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Liên bang Nga, quốc gia đã cam kết hỗ trợ tái thiết, trước đó cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Syria trong các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Trước đó, Ngoại trưởng Syria Asaad Hassan al-Shaibani cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước SANA rằng chính phủ mới của Syria đã đình chỉ toàn bộ các thỏa thuận được ký kết với Liên bang Nga dưới thời chế độ Assad.

Nguồn baotintuc.vn