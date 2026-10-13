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Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho gần 300 cán bộ công đoàn

Sáng 13/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cho gần 300 đại biểu là cán bộ làm công tác công đoàn khu vực Vĩnh Phúc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho gần 300 cán bộ công đoànĐại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên hướng dẫn những nội dung trọng tâm về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn theo Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nội dung tập trung làm rõ chủ thể, đối tượng, phạm vi, phân cấp; phân biệt kiểm tra và giám sát; các quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra tài chính, tài sản, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề.

Hội nghị cũng hướng dẫn hệ thống hồ sơ, biểu mẫu, mốc thời gian và trách nhiệm thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát công đoàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu được truyền đạt các nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; quy định về việc tổ chức công đoàn tiếp đoàn viên, người lao động và công dân; vai trò của công đoàn trong giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho gần 300 cán bộ công đoànCác đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ công đoàn củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao khả năng vận dụng các quy định vào thực tiễn; góp phần thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng quy trình, thẩm quyền.

Trường Giang


Trường Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Công đoàn Việt Nam Liên đoàn lao động tỉnh Đại biểu công tác kiểm tra giám sát Vĩnh Phúc Giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại tố cáo Quy định hội nghị
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