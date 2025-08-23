Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói ở Dải Gaza, Israel hứng chỉ trích từ dư luận

Giữa thế kỷ 21, một nạn đói vừa được Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố ở Dải Gaza, khi hơn nửa triệu người lâm vào cảnh đói khát “thảm khốc”. Nạn đói ở dải đất 2 triệu người này được dự báo sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai nếu không có giải pháp ngay lập tức.

Theo Hệ thống Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) - một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu, nạn đói ở thành phố Gaza hiện đang lan xuống phía nam đến Deir al-Balah và Khan Younis của Dải Gaza. Dự kiến đến cuối tháng 9, hơn 640.000 người được dự đoán sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực thảm khốc, với thêm 1,14 triệu người ở mức khẩn cấp và gần 400.000 người trong tình trạng khủng hoảng.

Báo cáo xác nhận rằng ngưỡng của tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, suy dinh dưỡng cấp tính và tử vong do đói đã bị vượt qua, đánh dấu nạn đói chính thức được tuyên bố đầu tiên ở Trung Đông kể từ khi cơ quan (IPC) giám sát nạn đói toàn cầu này được thành lập.

Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo rằng việc tăng cường các hoạt động quân sự và các hạn chế đang diễn ra đối với việc tiếp cận nhân đạo có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, khiến trẻ em, người già và người khuyết tật gặp nguy hiểm ở mức độ cao nhất.

Các phân tích từ Liên Hợp Quốc cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em đã đạt mức kỷ lục, với hơn 12.000 trẻ em được xác định chỉ riêng trong tháng 7 - tăng gấp sáu lần so với tháng 1. Hầu như toàn bộ đất canh tác ở Gaza đã bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận được, trong khi việc cung cấp viện trợ vẫn còn lẻ tẻ và không đủ. Hệ thống y tế của vùng đất này đã sụp đổ trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nhiên liệu, nước và vật tư y tế, cùng với sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm.

Trước báo cáo mới nhất, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết nạn đói là một thảm họa do con người gây ra và không thể để tiếp diễn mà không bị trừng phạt. Còn Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher đã thẳng thắn đưa ra những lời chỉ trích vào các chiến dịch quân sự “chưa hồi kết” của Israel:

“Đó là nạn đói năm 2025, nạn đói của thế kỷ 21, được giám sát bằng máy bay không người lái và công nghệ quân sự tiên tiến nhất trong lịch sử. Đó là nạn đói được một số quan chức Israel công khai quảng bá như một vũ khí chiến tranh. Đó là nạn đói trước mắt tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về nó. Nạn đói ở Gaza là nạn đói của thế giới. Đó là nạn đói mà chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính mình, một nạn đói sẽ và chắc chắn sẽ ám ảnh tất cả chúng ta”.

Hàng nghìn người tại Yemen đã xuống đường biểu tình ngay lập tức phản đối nạn đói ở Gaza. Trước cửa Đại sứ quán Israel tại Anh, nhiều nhóm người cũng đã tụ tập cùng với nồi niêu, xoong chảo để phản đối nạn đói ở Gaza, phản đối chính sách bỏ đói người Palestine của Israel, đồng thời lên án kế hoạch chiếm đóng vùng đất bị bao vây này.

Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp đã từ chức sau khi cuộc họp nội các nước này không đạt được thỏa thuận về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Israel.

“Tôi thấy vấn đề này đang được thảo luận nghiêm túc và mọi người đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ tôi. Mọi người cũng rất tôn trọng lẫn nhau. Họ cũng tôn trọng tôi, xét đến những lời chỉ trích thường bất công mà tôi nhận được trong Quốc hội, và đôi khi còn từ các tổ chức xã hội treo áp phích như thể tôi không có lương tâm, vân vân. Nhưng đồng thời, tôi thấy rằng sự hỗ trợ này chưa đủ thành công và tôi không thể thực hiện đủ các biện pháp bổ sung có ý nghĩa vào lúc này”.

Từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump - một đồng minh của Israel cũng yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tình hình hiện nay ở Gaza.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ bản báo cáo mới nhất về nạn đói ở Gaza, chỉ trích bản báo cáo này đã bỏ qua các bước nhân đạo gần đây của Israel. Lãnh đạo Israel khẳng định, nước này không có chính sách gây ra nạn đói, mà ngược lại có chính sách ngăn chặn nạn đói. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Israel đã cho phép 2 triệu tấn hàng viện trợ vào Dải Gaza, tức là hơn một tấn cho mỗi người ở đây.

Nguồn vov.vn