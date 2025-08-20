Liên Sơn đột phá thu hút đầu tư

Với mong muốn thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng và phát triển bền vững, thời gian qua, xã Liên Sơn tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Xã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn xã có 02 khu công nghiệp đã thành lập gồm Nam Lương Sơn diện tích 75 ha, Phú Sơn diện tích 83 ha; 01 khu công nghiệp được quy hoạch là Tân Vinh - Cao Sơn diện tích 420 ha; 02 cụm công nghiệp được quy hoạch là Tiến Sơn và Tiến Sơn 1. Riêng Khu công nghiệp Phú Sơn là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình (cũ) được quy hoạch đồng bộ, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tập trung xây dựng hạ tầng, thực hiện mục tiêu xây dựng Khu công nghiệp đa ngành khi đi vào hoạt động sẽ thu hút các ngành nghề công nghệ cao, công nghệ sạch như gia công cơ khí; sợi, dệt, nhuộm, may mặc; điện, điện tử; dược phẩm; chế biến lương thực, thực phẩm; gia công, chế biến gỗ; in bao bì... tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Nhà máy xi măng Trung Sơn đi vào hoạt động từ năm 2014 tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn từng bước được đầu tư mới, mở rộng và đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa. Đến nay, trên địa bàn xã có 205 cơ sở, doanh nghiệp và hộ sản xuất đang hoạt động có hiệu quả; đặc biệt là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng bình quân đạt 16%. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2025 ước đạt 5.830 tỷ đồng (tăng 2,1 lần so với năm 2020). Việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa dạng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.

Đến nay tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xã Liên Sơn đạt 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 51,6%. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2021-2025, xã tập trung đầu tư cho xây dựng 130 công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, điện, trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, các công trình thuỷ lợi, công trình nước sạch, chợ với tổng mức đầu tư 1.125 tỷ đồng. Đặc biệt, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cần tiến hành bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao cho các dự án, công trình, nhà đầu tư; nhiều dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch. Trong 5 năm (từ năm 2021 đến tháng 6/2025), thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án với tổng diện tích thu hồi 46 ha. Nhiều dự án đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh năng lực sản xuất, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Công tác quy hoạch chung của xã Liên Sơn đạt 100%

Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn cho biết: Với mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, kết nối với đô thị, từng bước tiệm cận về điều kiện hạ tầng, dịch vụ của đô thị. Thời gian tới, xã tăng cường đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa các sản phẩm và gắn văn hóa, nông nghiệp với phát triển du lịch; tăng cường quảng bá, giới thiệu về tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của địa phương. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường từ các mỏ đá, nhà máy xi măng. Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và hằng năm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã đề xuất với cơ quan chức năng về kinh phí cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, gắn với quản lý chặt chẽ, chống thất thoát lãng phí các dự án đầu tư công. Đồng thời tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; đưa các dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực tiềm năng, lợi thế, trọng điểm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khu công nghiệp Phú Sơn tập trung xây dựng hạ tầng giao thông

Đinh Thắng