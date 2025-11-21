Lo ngại tình hình leo thang ở Gaza

Al Jazeera đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại các khu vực phía đông TP.Khan Younis ở Dải Gaza vào ngày 20/11.

Một ngày trước đó, giới chức y tế Gaza cho biết ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng sau khi Israel tấn công một khu vực do Hamas kiểm soát.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu Hamas trên khắp Gaza, sau khi cáo buộc thành viên của nhóm này nổ súng vào các binh sĩ, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài gần 6 tuần. Theo Reuters, không có binh sĩ Israel bị thương trong vụ việc. Hamas lên án các đợt không kích của Israel là sự leo thang nguy hiểm và kêu gọi Mỹ “tuân thủ những cam kết đã nêu và gây sức ép ngay lập tức lên Israel để thực thi lệnh ngừng bắn, chấm dứt các cuộc tấn công”.

Một khu vực tại Dải Gaza bị Israel không kích hôm 19/11

Trong lúc đó, lũ lụt nghiêm trọng phá hủy các lều trại và khiến hàng ngàn gia đình tại Gaza phải di dời đến các trung tâm khẩn cấp vốn đang quá tải. Mưa lớn vào tuần trước đã làm hư hại các trại tạm cư tại 29 địa điểm, ảnh hưởng gần 12.000 gia đình, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ tại Palestine (OCHA).

Tại khu vực ven biển ở Khan Younis, hơn 4.000 hộ gia đình đối diện nguy cơ nước biển dâng lấn vào các lều trại, trong khi gió mạnh khiến nhiều lều bị sập. Các gia đình chịu đựng giá lạnh mà không có đủ hệ thống sưởi ấm và không có nhà vệ sinh, theo báo cáo của OCHA. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ dự định tiêm vắc xin cho hơn 40.000 trẻ em ở Gaza, gồm vắc xin sởi, ho gà, viêm gan B, lao và bại liệt.

Nguồn thanhnien.vn