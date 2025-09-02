Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ mừng ngày Quốc khánh

{title}
{publish}
{head}
Tối 2/9, ngay sau Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình, người dân và du khách đã được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh.
Những chùm sáng bung nở lung linh, phản chiếu xuống mặt nước và gương mặt hân hoan của hàng vạn người xem, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, tràn đầy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.
Những màn pháo hoa rực rỡ bên hồ Công viên Văn Lang
Cầu Hòa Bình rực rỡ sắc màu
Rất đông người dân ở phường Tân Hòa, Hòa Bình, Thống Nhất và các xã lân cận hòa chung không khí tươi vui của ngày Quốc khánh
Những chùm pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp, với số lượng 180 giàn tầm thấp và 800 quả tầm cao/điểm bắn trong thời gian 15 phút. Những màn pháo hoa rực rỡ như tiếp thêm
Mỗi điểm bắn gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với số lượng 180 giàn tầm thấp và 800 quả tầm cao/điểm bắn.
Người dân ghi lại những hình ảnh đẹp trong ngày Quốc khánh
Người dân phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc ghi lại hình ảnh pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Phương Thanh- Hồng Duyên
Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tròn 80 năm đã qua, các nhân chứng...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 30/8, tại Nhà văn hoá phường Hoà Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng...
baophutho.vn Tối ngày 29/8, xã Hy Cương tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào Đất Tổ- Vững bước tương lai” chào mừng Kỷ niệm 80 năm cách...
baophutho.vn Ngày 29/8, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ...
Chiều 29/8, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sĩ Phạm...
baophutho.vn Tối 28/8, phường Thanh Miếu tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tổ quốc trong tim” tại khu vực Công viên Văn Lang chào mừng kỷ...
baophutho.vn Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã chính thức khai...