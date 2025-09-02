Mãn nhãn màn pháo hoa rực rỡ mừng ngày Quốc khánh

Tối 2/9, ngay sau Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc; cầu Hòa Bình, phường Hòa Bình, người dân và du khách đã được thưởng thức màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh.

Những chùm sáng bung nở lung linh, phản chiếu xuống mặt nước và gương mặt hân hoan của hàng vạn người xem, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, tràn đầy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.

Những màn pháo hoa rực rỡ bên hồ Công viên Văn Lang

Cầu Hòa Bình rực rỡ sắc màu

Rất đông người dân ở phường Tân Hòa, Hòa Bình, Thống Nhất và các xã lân cận hòa chung không khí tươi vui của ngày Quốc khánh

Những chùm pháo hoa lung linh rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp, với số lượng 180 giàn tầm thấp và 800 quả tầm cao/điểm bắn trong thời gian 15 phút. Những màn pháo hoa rực rỡ như tiếp thêm

Mỗi điểm bắn gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với số lượng 180 giàn tầm thấp và 800 quả tầm cao/điểm bắn.

Người dân ghi lại những hình ảnh đẹp trong ngày Quốc khánh

Người dân phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc ghi lại hình ảnh pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Phương Thanh- Hồng Duyên