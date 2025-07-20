Mang đến những không gian sáng tạo cho du khách

Không chỉ thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, một số điểm đến trên địa bàn tỉnh đã và đang thu hút du khách bởi cách tiếp cận xu hướng du lịch sáng tạo. Đây chính là nơi du khách được phát triển tiềm năng sáng tạo của bản thân thông qua các trải nghiệm học tập, tìm hiểu tại điểm đến.

Du khách hào hứng tham gia buổi workshop làm nến thơm tại Lasong Hotel & Villas.

Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trường) - cái tên gợi lên cho du khách về sự bình dị, với nhiều trải nghiệm hấp dẫn văn hóa vùng nông thôn. Mặc dù là điểm đến mới, song mọi thứ ở làng, từ hồ nước, vườn cây, nhà cổ, bungalow... đến những không gian sáng tạo đều để lại cho du khách ấn tượng sâu sắc. Du khách khi đến đây có thể tham gia các hoạt động như cưỡi ngựa, đi cầu khỉ, bắn cung, chèo thuyền kayak, câu cá, thu hoạch rau quả... Cũng có thể tham gia nặn đất sét, tạo nên những sản phẩm, vật dụng theo cách mà mình mong muốn. Đặc biệt, rạp chiếu phim ngoài trời luôn mang đến bầu không khí lãng mạn và thân mật, khiến nhiều người say mê. Chính sự chân thật, giản dị đó đã khiến làng du lịch Yên Trung trở thành một “không gian sáng tạo thực tế”, nơi mà mỗi hành động, từ hái rau, câu cá, nấu cơm bếp củi... đều là những trải nghiệm hướng đến cảm xúc cá nhân, theo chính cách mà họ mong muốn.

Du khách Lê Hải Yến đến từ Ninh Bình chia sẻ: “Ngay khi đến đây tôi và mọi người đã rất ấn tượng với những không gian xanh mát, gợi lên những hình ảnh rất đỗi thân quen trong ký ức tuổi thơ. Điều đặc biệt ở làng đó là du khách được thả lỏng cơ thể, tự do tận hưởng theo cách mà mình mong muốn, hoàn toàn không bị động vào những lịch trình sẵn có. Chúng tôi đã cùng nhau làm nên những chiếc bánh lá thơm ngon, nặn những chiếc cốc bằng đất sét xinh xắn, rồi cùng nhau tát ao bắt cá, nướng cá bằng rơm... Một không gian bình yên nhưng rộn rã tiếng cười”.

Nếu làng du lịch Yên Trung là một miền quê thu nhỏ, gợi nhớ ký ức tuổi thơ, thì Lasong Hotel & Villas (phường Nam Sầm Sơn) lại là điểm đến của giới trẻ yêu nghệ thuật sáng tạo. Đến đây, du khách có cơ hội tham gia các buổi workshop về nghệ thuật làm nến thơm, vẽ tranh sơn dầu, vẽ thủ công trên nón lá, đến kỹ thuật ebru - vẽ trên nước. Các buổi workshop của Lasong Hotel & Villas không chỉ là nơi sáng tạo nghệ thuật mà còn là nơi giao lưu văn hóa, khi du khách học được kỹ thuật và ý tưởng mới, tự do sáng tạo trên những đôi tay đầy đam mê, và rời đi với sản phẩm vật chất cùng niềm cảm hứng được lan tỏa.

Với không gian hướng ra biển, hòa quyện cùng âm nhạc nhẹ nhàng và nguyên liệu được chuẩn bị cẩn thận, nhiều người nói rằng họ đã “tái sinh cảm giác sáng tạo từng ngủ quên”. Chị Lê Hương, Giám đốc Hương Việt Travel Gold (Thanh Hóa) chia sẻ sau buổi workshop về nghệ thuật làm nến thơm: “Thật hiếm nơi nào có thể vừa ngắm biển Sầm Sơn, vừa làm nến thơm thủ công trong không gian mở đầy cảm hứng như tại Lasong Hotel & Villas. Dựa trên hướng dẫn các bước kỹ thuật cơ bản, mỗi người đều được tự do sáng tạo theo ý tưởng của mình, mang đến cho du khách những cảm xúc đặc biệt. Đây cũng chính là điểm cộng để các doanh nghiệp lữ hành làm mới sản phẩm khi xây dựng tour khi đến khám phá, nghỉ dưỡng tại đây”.

Có thể thấy, điểm chung của các điểm du lịch sáng tạo chính là tạo ra sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách và nghệ thuật, giữa quá khứ và hiện tại. Du khách ở làng du lịch Yên Trung chính là người “gieo hạt” và tận hưởng thành quả; còn ở Lasong Hotel & Villas, họ là nghệ nhân, tự vẽ nên câu chuyện riêng mình trong không gian mở mang hơi thở của biển cả. Cả hai đều chứng minh rằng, du lịch sáng tạo không nhất thiết phải rực rỡ, mà quan trọng là gây xúc cảm, tạo trải nghiệm sâu lắng và có dấu ấn cá nhân.

Với tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và sự thay đổi mạnh mẽ trong phát triển du lịch, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho rằng mô hình cần phát triển và nhân rộng ở nhiều điểm đến khác trên địa bàn tỉnh. Từ các điểm du lịch văn hóa di sản như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, cho đến những khu du lịch sinh thái cộng đồng, hay các khu du lịch biển đầy sôi động đều có thể tổ chức hoạt động du lịch sáng tạo. Quan trọng hơn cả, khi sự sáng tạo được đặt ở trung tâm trải nghiệm du lịch, các điểm đến cần phát triển dựa trên chính thế mạnh, dấu ấn văn hóa để chạm đến cảm xúc của du khách.

Nguồn baothanhhoa.vn